Maroc: Formation professionnelle - La rentrée le 12 octobre, les examens reportés prévus du 15 au 18 septembre (ministère)

Rabat — Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que la saison de la formation professionnelle débutera le 12 octobre prochain et que les examens de fin de formation pour les stagiaires en 2-ème année des niveaux Technicien spécialisé, Technicien et Qualification, initialement reportés, seront tenus du 15 au 18 septembre.

Selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la clôture de la saison 2019-2020 et la préparation de la rentrée 2020-2021, il sera procédé, au niveau de l'Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail, à la programmation des examens des niveaux de qualification en une seule année et de la spécialisation dans le mois de novembre 2020, en plus de la poursuite des cours de révision à distance, à partir du 7 septembre, au profit des stagiaires concernés.

Les autres secteurs formateurs publics qui n'ont pas pu accomplir les travaux pratiques pour certaines filières, il sera procédé à la compensation des formations et des cours pratiques par des travaux à distance dans les disciplines le permettant, relève la même source, ajoutant que pour les spécialisations nécessitant une formation, les stagiaires seront organisés en petits groupes pour qu'ils puissent bénéficier du rattrapage des travaux pratiques en présentiel.

Concernant le secteur de la formation professionnelle privée, le ministère relève que tous les niveaux de formation feront l'objet d'évaluations à partir du mois de septembre, ajoutant que des séances de révision en présentiel seront organisées pour les cours prodigués à distance.

Par ailleurs, des séances de rattrapage en présentiel auront lieu au profit des stagiaires n'ayant pas pu terminer le programme de formation, notamment sur le plan pratique au cours du mois de septembre, avant de passer les examens et le contrôle continu, tout en veillant à l'organisation des bénéficiaires de ces séances en groupes restreints, conformément aux mesures et procédures sanitaires appliquées, poursuit le communiqué.

Dans le cadre de la préparation à la rentrée 2020-2021, le ministère a indiqué que l'inscription se poursuivra à distance, à condition que chaque organe formateur adopte une procédure simple pour l'approbation finale des inscriptions, indique le ministère, ajoutant qu'un modèle de formation hybride sera également adopté (à distance et en présentiel) et que les organes formateurs et les établissements de formation professionnelle pourront prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette formule dans les meilleures conditions, tout en tenant compte des mesures de précaution et de prévention visant à freiner la propagation du virus et adaptez les programmes de formation avec le système dual de formation.

Le ministère a rappelé la possibilité d'adapter le modèle pédagogique à n'importe quelle étape de l'année scolaire 2020-2021, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc, saluant à cet égard les efforts consentis au cours de la saison écoulée par tous les acteurs et intervenants pour assurer la continuité pédagogique et gagner le défi de sauver la saison, appelant tout un chacun à poursuivre la mobilisation, à redoubler d'efforts et à s'engager efficacement pour la continuité pédagogique et la préservation de la santé des citoyens.

Le ministère a affirmé que le parachèvement des opérations liées à la saison de formation 2019-2020, en particulier les examens de fin de formation et la préparation à la rentrée 2020-2021, se fera dans le respect total de toutes les mesures de précaution et de prévention adoptées pour empêcher la propagation du virus.

Le ministère a, dans ce sens, indiqué que selon une approche proactive et en coordination avec les secteurs concernés, un plan intégré a été élaboré dans l'objectif de continuer à fournir le service de formation, en tenant compte de la préservation de la santé et de la sécurité des stagiaires.