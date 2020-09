Mauritanie: La Mauritanie très satisfaite de l'accord "Etat Soudanais - mouvements armés"

La République Islamique de Mauritanie a exprimé sa profonde satisfaction quant à l'accord intervenu entre l'Etat soudanais et les mouvements armés.

Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l'extérieur dont une copie est parvenue à l'AMI, la Mauritanie a souligné que cet accord est de nature à renforcer la sécurité et la stabilité du Soudan et de réaliser ses aspirations au développement et à la prospérité. Voici le texte intégral de ce communiqué :

« Le Gouvernement mauritanien a suivi avec grand intérêt les négociations de paix qui ont été couronnées par la signature d'un accord entre l'Etat soudanais et les mouvements armés qui met fin à l'action armée dans ce pays frère.

A cette occasion, la République Islamique de Mauritanie exprime sa profonde satisfaction pour la conclusion de cet accord de nature à renforcer la sécurité et la stabilité du Soudan et à contribuer à réaliser ses aspirations au développement et à la prospérité.

Elle saisit également la même occasion pour saluer le rôle important joué par l'État du Soudan du Sud en tant que médiateur entre les deux parties. »