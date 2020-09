Sud-Soudan: Les États-Unis et leurs alliés Européens soutiennent l'accord de paix de Juba

Khartoum — Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège (la Troïka) ont accueilli l'accord de paix entre le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) et le Gouvernement de Transition dirigé par des civils du Soudan, signé le 28 Août 2020, affirmant qu'il s'agit de premier pas d'un long processus de reconstruction de l'espoir et la stabilité pour les communautés affectées par le conflit au Soudan.

Le communiqué, publié lundi par le Département d'État Américain, a dit que l'accord de paix, qui a été signé à Juba, capitale de la République du Soudan du Sud, jette les bases pour la paix et la stabilité durables au Darfour et dans d'autres zones affectées par le conflit qui est essentiel pour la transition démocratique du Soudan.

Le communiqué a indiqué que les États concernés reconnaissent les concessions présentées par tous pour conclure ces négociations et appellent toutes les parties à mettre en œuvre l'accord de bonne foi, avec le même esprit de partenariat et de compromis, et d'une manière qui complète les discussions en cours avec d'autres groupes.

Le communiqué a dit que l'accord démontre l'engagement des parties à donner la priorité à la paix comme demandé dans le décret constitutionnel d'Août 2019 et qu'il s'agit d'un pas important dans la restauration de la sécurité, de la dignité et du développement de la population du Soudan affectée par le conflit et aux zones marginalisées.

Le groupe de la Troïka a déclaré qu'il pensait que l'accord formel devait être suivi d'efforts de paix et de réconciliation locale dans les zones affectées par le conflit.

La Troïka a exhorté le Mouvement populaire de la libération du soudan-Nord-Abdelaziz al-Hilu et le Mouvement de libération du Soudan-Abdulwahid Nur à " construire sur cette réalisation et à engager dans de sérieuses négociations avec le Gouvernement du Soudan afin d'achever la promesse d'une paix compréhensive appelée par le peuple soudanais de la Révolution de Décembre 2018. " Il a ajouté que tous les Soudanais ont le droit de vivre en paix et de jouir des mêmes privilèges et responsabilités.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège ont déclaré qu'ils voyaient la Révolution non violente de Décembre 2018 a donné une occasion unique de génération de transformer le Soudan en un État inclusif, pacifique et juste.

Le texte a indiqué que la récente augmentation de violence dans les États de Darfour, du sud Kordofan et du Nil Bleu, et à Port Soudan, soulignait les défis pour parvenir à une paix durable.

La Troïka a exhorté le Gouvernement Soudanais et ses partenaires à établir la Commission de la paix et le Conseil législatif de transition et à commencer à rendre une administration de comptabilité et de justice dans tout le Soudan.

Le communiqué a ajouté qu' "un Soudan juste a besoin de services de sécurité neutres et professionnels qui protègent et sauvegardent tous les Soudanais de manière égale."

Ils ont également exhorté le FRS, d'autres groupes d'opposition et les partis politiques à mettre de côté leurs divergences et leurs ambitions personnelles pour le bien de leur pays tout entier.

La Troïka a exhorté les diverses communautés du Soudan à "surmonter les anciennes inimitiés et à s'unir pour soutenir cette occasion unique de paix durable".

La Troïka a félicité le Gouvernement du Soudan du Sud pour son rôle de médiateur dans les négociations de paix et a reconnu le précieux soutien fourni par l'ONU et les partenaires régionaux et bilatéraux qui ont contribué à rendre l'accord de paix possible.

"La Troïka continuera à soutenir le peuple soudanais dans leur quête de liberté, de paix et de justice ", a conclu le texte.