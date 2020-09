Cote d'Ivoire: DaloaPrésidentielle 2020 - Tehi Diaby offre 10 motos pour la victoire de Ouattara

Le samedi 29 août 2020 , en marge de la cérémonie d'hommage des femmes du quartier Garage de Daloa au président de la République, Alassane Ouattara, dont il était le parrain, Tehi Diaby , président du mouvement de soutien au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la Paix dénommé Coalition des fils et filles de Daloa pour un Rhdp renforcé a engagé les femmes et la population de ce quartier à rester mobilisées pour la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour de la présidentielle d'octobre 2020 .

" Il faut sortir massivement pour soutenir le président Alassane Ouattara , notre candidat . Il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens .

Et la meilleure façon de lui rendre hommage pour le développement apporté à notre belle cité, nous devons au soir du 31 octobre 2020, comme un seul homme , sortir pour le voter massivement ", a-t-il exhorté.

Tehi Diaby surnommé le robin des pauvres a fait un don de 10 motos aux populations de Garage afin qu'elles soient plus opérationnelles dans le cadre de la victoire du Rhdp au soir du 31 octobre 2020 .

Pour rappel, la coalition des fils et filles de Daloa pour un Rhdp renforcé a été mise place pour renforcer le Rhdp tout en participant au bien-être social et à l'épanouissement des militants et sympathisants à travers des actions sociales d'envergure.

Le mouvement entend créer les conditions de la victoire du Rhdp à Daloa en 2020 .