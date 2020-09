Ile Maurice: Drame en mer - Trois amoureux de la mer n'arriveront pas à bon port

Ils ont pris la mer de nuit. Mais ils ne reverront plus le jour. Des huit collègues de la Mauritius Ports Authority (MPA) se trouvant à bord du remorqueur Sir Gaëtan Duval, lundi soir, trois membres d'équipage ont trouvé la mort.

Durant toute la journée d'hier, c'est jusqu'au bout que la famille de Lindsay Laval Plassan a gardé espoir de le retrouver sain et sauf. Il faisait alors encore partie des deux personnes portées manquantes à la suite de la collision entre le remorqueur et la barge, L'Ami Constant de la compagnie Taylor Smith. Le Sir Gaëtan Duval était de sortie lundi soir dans le cadre des opérations concernant le vraquier japonais MV Wakashio.

Pendant que les recherches se poursuivaient, sur place à Poudre-d'Or, sa nièce Louise et son frère Rudy Plassan, lui aussi un employé de la MPA déploraient la lenteur des autorités pour secourir l'équipage du remorqueur. «Nou finn koz ek li lindi gramatin. Linn dir nou ki li pou travay, pa deranz li», confie le frère de la victime.

Il affirme que ce n'est qu'à sept heures, hier matin, que les proches ont appris la terrible nouvelle, par la radio, alors que la collision avait eu lieu lundi soir. «Personne n'a jugé important de nous annoncer une telle nouvelle», souligne Louise. Les yeux rivés sur les faits et gestes des pêcheurs volontaires, durant toute la journée, elle répétait que les gardes-côtes ne «faisaient rien» pour les aider dans les recherches. «Nous avons parlé aux gardes-côtes. Zot finn dir nou zot pa pou kapav plonzé. Be kifer pe pey zot? Zot pa pe fer nanie pou mo tonton. Kifer zot pa pe esey ed mo fami? Si ti zot pros sa, zot ti pou fer kumsa?» Autant d'interrogations dont ils ont fait part aux hommes politiques venus sur place : Xavier-Luc Duval et Shakeel Mohamed.

La terrible nouvelle est tombée vers 16 heures. La National Coast Guard (NCG) a donné l'alerte, après qu'un corps avait été retrouvé entre les rochers à proximité de l'hôtel Lux, à Grand-Gaube. «Finn gagn so lekor. Finn gagn li.» Ce sont les phrases que Louise répétait sans cesse au téléphone, après que des policiers se sont entretenus avec les membres de la famille de Lindsay Laval Plassan.

Voir ses enfants en Australie

Selon Rudy Plassan, son frère devait prendre sa retraite dans six mois «au plus tard», après 30 années de service à la MPA. «Il était très content. Il se faisait une joie de se rendre en Australie où vivent ses deux fils.»

Et dire que Sujit Kumar Seewoo, 53 ans, était un amoureux de la mer. C'est ainsi que le décrivent des proches. Controller dans la section marine engineering, cet ingénieur comptait 25 ans de service à la MPA. Sujit Kumar Seewoo laisse derrière lui son épouse et trois enfants qui font des études secondaires. L'un de ses frères confie qu'il était très passionné par son travail. «So letan fini ar travay ek so fami. Li ti bien pros ar nou.» Sujit Kumar Seewoo aimait aussi cultiver des plantes durant son temps libre. Son départ tragique est un véritable choc pour la famille.

Une détresse que partage le fils de Sylvain Addison. Ce skipper de 60 ans, habitant de Ste-Croix, est un compagnon d'infortune de Sujit Kumar Seewoo. Le choc subi par le fils de Sylvain Addison est tel qu'il pouvait à peine s'exprimer hier. Le jeune homme de 24 ans nous a seulement confié que quand son père est rentré à la maison, il lui a dit qu'il devait retourner travailler.

Hier, l'émotion était palpable à l'hôpital Jeetoo à Port-Louis, alors que s'y déroulait l'autopsie de Sujit Kumar Seewoo, et celle de Sylvain Addison. L'autopsie pratiquée par le chef du service médicolégal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès de Sujit Kumar Seewoo et de Sylvain Addison à une asphyxie due à la noyade.

C'est vers 19 heures, lundi, que l'operations room de la Northern Division a été informée qu'un bateau était statique depuis plusieurs heures à Roches-Noires et se trouvait en difficulté. La NCG de Poudre-d'Or avec l'aide de celle de Grand-Baie a alors lancé une opération de sauvetage. L'hélicoptère de la police, le Dhruv, et Le Dornier ont aussi été sollicités. L'opération s'est déroulée sous la supervision du commissaire de police Khemraj Servansing.

Les familles des disparus recevront une indemnité de six ans de salaire

La MPA a enclenché les procédures auprès de la State Insurance Company of Mauritius (SICOM) pour que les proches des disparus repêchés puissent bénéficier d'une indemnité représentant six années du dernier salaire. La veuve ou les enfants des défunts recevront ces indemnités du plan de pension géré par la SICOM.