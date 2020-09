Soudan: Hamdouk - La stabilité au Soudan et Soudan du Sud est une base solide pour l'intégration économique

Khartoum — Le Premier Ministre, Dr Abdulla Hamdouk a souligné que la stabilité au Soudan et au Soudan du Sud constituerait une base solide pour l'intégration économique entre les deux pays qui partagent des frontières géographiques de 2000 kilomètres et une histoire commune.

Dr Hamdouk a déclaré sur son compte Tweeter mardi que "Nous tenons à œuvrer pour le développement de la relation pour l'intérêt de millions de citoyens dans les deux pays et dans toute la zone de l'IGAD", a-t-il souligné.

Dr Hamdouk a envoyé, dans un certain nombre de tweets, des messages aux déplacés et au peuple soudanais: "Mon message à notre peuple dans les camps de réfugiés et de déplacés, aux victimes et à leurs familles qui ont payé beaucoup pendant la guerre civile dans mon pays est la paix pour le peuple, la paix pour l'avenir, la paix de la Révolution du Soudan de liberté, de paix et de justice », a-t-il déclaré.

Dans son message au peuple soudanais, Dr. Hamdouk "C'est une paix soudanaise -soudanaise, porte nos traits et notre image, nous l'avons fait de nos propres mains et de nos efforts au Soudan et au Soudan du Sud, et c'est la source de notre fierté. Nous le présentons comme cadeau et modèle à nos amis et partenaires de la région de l'IGAD et de l'Union africaine. "

Le Premier Ministre a indiqué dans un autre tweet que pendant qu'ils étaient à Juba, ils suivaient la situation dans le pays heure par heure, les souffrances des citoyens affectés par les inondations, louant le rôle joué par les comités de résistance et tous les efforts officiels et populaires à cet égard.