Algérie: Le ministre des Finances s'entretient avec l'ambassadeur de Serbie

Alger — Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s'est entretenu mardi au niveau de son département ministériel, avec M. Aleksandar Jankovic, ambassadeur de la République de Serbie en Algérie, sur le développement de la coopération économique bilatérale.

Lors de l'audience accordée à l'ambassadeur, à sa demande, il a été rappelé les "forts liens historiques qui ont toujours caractérisé les relations entre les deux pays et qui constituent un gage important pour le développement de relations économiques profondes et diversifiées", indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont aussi abordé la situation économique et financière qui prévaut dans les deux pays, notamment les politiques et réformes engagées par leurs gouvernements respectifs, pour assurer la stabilité et minimiser les effets négatifs des défis auxquelles leurs économies sont

Enfin, les deux interlocuteurs se sont engagés à poursuivre et maintenir leurs échanges pour répondre au mieux, aux exigences du développement de leurs économies respectives, et mettre en œuvre les différents accords négociés entre les deux pays, particulièrement l'accord sur la non double imposition, poursuit le communiqué.