Burkina Faso: Mutilations génitales féminines - Des filles "blessées" à vie

Des milliers de filles, au Burkina Faso, en dépit des campagnes de sensibilisation, continuent d'être victimes de l'excision. Plusieurs d'entre elles peinent à mener une vie normale, en raison des séquelles de cette pratique néfaste.

Le 12 février 2011, il était 19 heures. Nathalie (nom d'emprunt), élève en classe de troisième et âgée de 15 ans est pour la première fois à Ouagadougou en provenance du village de Kuzili, dans la commune de Saponé (région du Centre-Sud).

Contrairement à ses camarades qui se rendent dans la capitale pour des congés ou des vacances, elle débarque du village par un concours de circonstances.

Dans les faits, deux jours avant son départ du village, Nathalie, de retour de l'école, est appelée par sa grand-mère, Amina.

Dans sa chambre, la vieille de 63 ans explique à Nathalie et trois de ses cousines, dont l'âge est compris entre quatre et huit ans, les règles qui régissent la société. La jeune Nathalie est heureuse de "fréquenter l'école" de sa grand-mère. Le temps passe. L'heure des cours de l'après-midi avance.

Les « amies » enchaînent la causerie. Contre toute attente, « Amina, l'exciseuse » lâche : « Après-demain matin, tu seras excisée à nouveau. Vous êtes quatre. Ta première excision a échoué ». Choquée par l'annonce, elle est consolée par sa copine, qui lui conseille de dénoncer Amina aux responsables du village.

La jeune fille hésite à dénoncer ses parents. Elle s'est donc résolue à quitter le village, destination, Ouagadougou. « J'avais pris la décision.

Je préfère abandonner l'école que de perdre ma vie », explique-t-elle, la voix nouée. Les frais de dossiers pour l'examen du BEPC sont utilisés pour le transport. Arrivée à Ouagadougou à 19 heures, elle est logée chez sa tante, Talato.

« Ma tante a informé ma mère de la situation. Elle a demandé que je sois bien gardée. Quand mon père a su que je vis chez une proche de ma maman, il a divorcé d'elle », témoigne-t-elle, toute furieuse.

Espérant reprendre l'école l'année suivante, Nathalie s'exerce à la coiffure auprès de Talato. Son espoir de retrouver le chemin de l'école restera vain. « A la rentrée des classes, ma tante et ma mère n'avaient pas les moyens pour me payer la scolarité à Ouagadougou », laisse entendre l'infortunée.

Agée aujourd'hui de 24 ans, teint clair et mesurant environ 1m 70, Nathalie est désormais coiffeuse. Elle gagne sa vie à travers ce métier.

Mais, elle vit les séquelles de la pratique, dans une vie « semi-heureuse » avec son partenaire. « Mon homme est compréhensif et adorable. Mais, le fait que j'ai été excisée me fait souffrir pendant les rapports sexuels. Je ressens des douleurs intenses », narre-t-elle, tête baissée.

Neuf ans après cette tentative de sa seconde excision, les yeux embués de larmes, Nathalie, assise sur une chaise en cette matinée de mardi du mois de juillet 2020, se replonge dans sa douloureuse enfance. En 2002, Nathalie quitte la Côte d'Ivoire pour le bercail. Six mois plus tard, elle subit l'ablation de son clitoris.

« On a dit à ma maman, qui est de nationalité ivoirienne, que l'excision est obligatoire pour les filles de notre famille. Et que cela me protègera contre les maladies », confie la demoiselle. « J'ai été excisée à l'âge de six ans. Le clitoris et les petites lèvres ont été coupés.

Je faisais la classe de CP1 », relate-t-elle, en pleurant, la voix à peine audible ... Ce triste

Plusieurs filles, à l'image de Aïcha, perdent la vie par hémorragie suite à l'excision.

jour est le début du calvaire de Nathalie. Elle saigne quand elle urine et est obligée de changer de sous-vêtements en permanence.

Son père est complice de son mal. « En classe de CE2, je suis allée en vacances en Côte d'Ivoire. Mon père m'a dit que mon excision avait échoué, car le clitoris a été mal coupé. Il est responsable de la pratique », soutient Nathalie.

"Morte dans mes bras"

La petite Aïcha n'aura pas les mêmes chances que Nathalie. Ce vendredi du mois d'août 2020, une grande pluie s'abat sur Ouagadougou. Nous parvenons à obtenir un rendez-vous avec Dara, la mère de Aïcha.

Elle vit dans un quartier populaire de Ouagadougou. Il est 9 heures 30 minutes. Après un soupir, elle questionne : « C'est quelle presse ? Et ma photo ? ». L'anonymat total est réclamé. La confiance s'installe ...

Le crime commis sur la petite Aïcha remonte à janvier 2020. Alors que la fillette devait fêter son quatrième anniversaire sept mois plus tard, sa mère est appelée à Done, un village de la commune de Dissin dans la province du Ioba. Raison ?

« Honorer une décision ancestrale ». Elle tente d'aller au village mais n'y parvient pas, en raison du coronavirus et la mise en quarantaine des villes comme Ouagadougou. « Je me disais que ma fille était sauvée », dit Dara, toute triste.

Mais, un matin, elle reçoit un appel téléphonique, accompagné de menaces. Elle est accusée de refus de faire venir la petite Aïcha. Un proche de la famille ayant une autorisation les emmène à bord de son véhicule.

Aïcha n'échappe pas à son destin. Son clitoris est coupé. « Elle a beaucoup saigné», se remémore la mère de l'infortunée. Après trois jours de soins à 21 heures, « elle est morte dans mes bras », raconte-t-elle, les yeux dégoulinant de larmes.

Le dilemme de la dénonciation

Le partenaire de Nathalie, O.I., officier de police en service à Ouagadougou compte ester son beau-père en justice. Mais quand ? En attendant, aucune plainte n'est déposée contre le géniteur de Nathalie. Depuis 2016, ce dernier n'est plus rentré au pays.

« Quand il va retourner au bercail, nous allons introduire la procédure. Voulez-vous qu'on lance un mandat international contre lui ?», questionne O.I.

Pour dame Dara qui confie le sort de la petite Aïcha à Dieu, dénoncer les pratiquants, c'est prendre le risque de devenir persona non grata pour sa belle-famille.

Elle se rappelle du cas de sa sœur Angèle (nom d'emprunt) qui a été répudiée par son mari pour avoir signalé un cas d'excision. Cette expérience intimidera dame Dara, qui compte vivre son mal. « Je me dis que c'est la volonté divine. Je pense que c'est mieux de protéger mon foyer », lâche-t-elle.

De nombreuses conséquences

Nathalie suit un accompagnement psychologique et un traitement dans un centre sanitaire de la place. « Sans ces soins, je serais devenue folle. Il arrive des moments où je revis cet évènement et je me mets à pleurer.

Actuellement, je tente de surmonter cette épreuve», confie Nathalie. Ce n'est pas le cas pour dame Dara. Après le deuil de sa fille, elle est revenue à Ouagadougou. Excepté les encouragements du voisinage, elle essaye de vivre avec la douleur. « Suivi psychologique ?

C'est pour les Blancs. J'essaie de confier tout à Dieu », laisse-t-elle entendre. Cependant, l'absence de suivi est dangereuse pour les victimes, selon l'expert de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les mutilations génitales féminines (MGF), Pr Michel Akotionga, par ailleurs vice-président d'honneur du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina.

Selon lui, il y a quatre types de MGF: le retrait complet du clitoris, le retrait du clitoris et des petites lèvres du sexe, le retrait du clitoris, des petites et des grandes lèvres du sexe afin de rétrécir le sexe et l'étirement des petites lèvres du sexe plus une cautérisation, un percement, une ponction ou une scarification du clitoris par des méthodes chimiques.

Les conséquences sont l'hémorragie, les infections, les troubles psychologiques. « Pour le type II, il y a une cicatrisation vicieuse entrainant l'accolement des lèvres réduisant l'orifice vaginal. Cela peut causer des rapports sexuels douloureux, une rétention des urines et des menstrues », confie le gynécologue, le Pr Akotionga.

C'est le cas de S.O.A., victime du type III. Ses nombreuses tentatives d'avoir des rapports sexuels se sont soldées par des échecs. En plus des douleurs, elle doit faire face à la présence de kystes dans son corps. « J'ai 32 ans. Mon vagin a été détruit complètement.

Je sens des douleurs même si mon doigt le touche », explique l'infortunée qui a subi la pratique à l'âge de 17 ans. Pr Akotionga indique qu'une impossibilité de faire les rapports sexuels peut survenir, si l'on est victime de l'excision de type 3 ou 4.

Au cas où il y a possibilité, pendant l'accouchement, il y aura des complications. Pour la mère, il peut y avoir des déchirures simples ou compliquées qui peuvent aller jusqu'à l'anus. Cela causera de l'hémorragie et la femme peut en mourir.

L'expert de l'OMS sur les MGF, Pr Michel Akotionga : « Les traumatismes psychologiques des victimes peuvent provoquer la méfiance des autres ».

Quant au bébé, sa tête pourrait buter contre le périnée qui est devenu dur et peut également mourir. A défaut, l'enfant peut avoir des troubles mentaux. Les prises en charge sont multiples.

« Si ce sont des troubles psychologiques qui causent l'insensibilité pendant les rapports sexuels, la victime est conduite chez un psychiatre.

Si c'est le rétrécissent du vagin, il y a une sensibilisation pour la rassurer que sa vie sera améliorée. Si un accord est trouvé, nous faisons la réparation et un contrôle est fait chaque semaine jusqu'à la guérison », explique l'expert de l'OMS.

Les cas d'excision en hausse ...

168 cas en 2017 contre 46 en 2016 ; tel est le nombre de filles et de femmes victimes de l'excision, selon l'annuaire statistique 2017 du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Le 20 décembre 2019 s'est tenue la deuxième assemblée générale statutaire du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision.

A l'issue de celle-ci le directeur de cabinet du ministère en charge de la femme, Delwendé Pierre Anselme Nikiema, souligne que 185 filles excisées ont été enregistrées dans la seule région du Sud-Ouest par les services déconcentrés.

Cependant, le Burkina Faso dressera un arsenal contre l'excision. Un numéro vert (80001112) est, dans la foulée, instauré pour les dénonciations. Un plan stratégique national pour l'élimination des MGF, suivi d'un plan d'actions quadriennal 2016-2020 adopté, pour diminuer la pratique.

Des éléments juridiques, dont la Constitution dans ses articles 1 et 2 prône respectivement l'égalité des Burkinabè et la protection de l'intégrité physique des citoyens, interdisent les traitements inhumains.

Le Code pénal dont les articles 380 à 382 prévoient des sanctions pénales et financières. Le Code de la famille et des personnes dans son article 510 prévoit des responsabilités parentales. Des traités internationaux et régionaux sont signés.

Le Burkina Faso adhère, en 1987, à la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1984.

Le pays des Hommes intègres est champion mondial dans la lutte contre les MGF. Malgré tout, les chiffres sont en hausse.

Selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), environ 200 millions de filles et de femmes ont subi des MGF au monde. Et en 2019, environ 4,6 millions ont été excisées.

A cette allure, 68 millions de filles seront victimes de la pratique entre 2015 et 2030.