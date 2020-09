Congo-Brazzaville: Hommage à Mwimba Texas - Plus De Couleurs organise un concours pour un mémorial

L'appel à candidatures lancé le 31 août dans la perspective d'ériger un monument au rond-point Moulaert, au croisement des avenues Kasa-Vubu et Pierre Mulele (ex-24 novembre), court jusqu'au 31 octobre 2020.

Dès le lendemain de l'annonce du décès de feu Mwimba Texas, le coordonnateur de Plus de Couleurs, en l'occurrence Yan Mambo, a averti l'opinion d'un vœu qui lui tient vraisemblablement très à cœur. Il tient à honorer de la plus belle manière la mémoire du réputé catcheur qu'il tient pour son « aîné et modèle dans le combat pour la considération et le respect de l'albinos ». Il a dès lors pris les devants en lançant un concours à l'adresse des artistes étudiants et diplômés en sculpture leur demandant de proposer des maquettes d'un mémorial.

Par la même occasion, Yan Mambo a sollicité l'assentiment du premier homme de la ville en vue de la réalisation dudit projet. Selon Eventsrdc.com, il a d'ores et déjà fait une proposition d'emplacement au gouverneur, Gentiny Ngobila, visant « l'érection d'un monument au rond-point Moulaert entre les avenues Kasa-Vubu et Pierre Mulele, en reconnaissance des valeurs de l'albinos et son apport dans le catch ».

Il a justifié son choix par le fait que la place inoccupée, mais très fréquentée est significative pour honorer le combat de l'illustre disparu. Après investigations, Yan Mambo soutient que ce lieu était dans la trajectoire régulière de Mwimba Texas en partance pour son lieu de travail, l'Usine de panification de Kinshasa (UPAK), où il était employé pendant plus de vingt ans.

Honneur aux Kinois qui le méritent

Engagé à promouvoir l'élite albinos, tout comme le défunt, initiateur de la Fondation Mwimba Texas, Yan Mambo est très actif dans cette communauté dont il fait partie. Aussi, l'idée du mémorial traduit sa ferme volonté de reconnaître les mérites des habitants de la ville dont l'action contribue à un mieux-être de ses contemporains de Kinshasa. « Nous pensons qu'il est temps que nous pensions à immortaliser les Kinois s'étant distingués dans d'autres secteurs que la politique et la musique », a-t-il revendiqué.

Dès lors, les artistes désireux de répondre à l'appel à candidature sont priés d'envoyer leurs croquis ou maquettes par mail à ndundupanther@gmail.com. Des informations complémentaires leur seront fournies en joignant le +243 828 444 451. La date butoir d'envois des candidatures est fixée au samedi 31 octobre 2020, à 23h59'. Le choix du mémorial à réaliser pour le regretté champion de catch sera fait par « un jury constitué des enseignants de l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa » d'une part et de l'autre des professionnels du monde artistique, a fait savoir Yan Mambo. Le meilleur projet sélectionné sera soumis à l'autorité provinciale pour validation.