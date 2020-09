Cote d'Ivoire: Stade Rennais - Julien Stéphan confirme pour Jérémie Boga

L'ailier de Sassuolo, Jérémie Boga (23 ans) intéresse Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais.

Alors que le Stade Rennais va disputer la phase de poules de la Ligue des Champions cette saison, les Bretons sont très ambitieux sur le mercato. En effet, après les signatures de Nayef Aguerd, Martin Terrier et Serhou Guirassy, le SRFC vise également Jérémie Boga. C'est l'entraîneur du club breton Julien Stéphan qui l'a confirmé au micro de Téléfoot.

« C'est simplement un joueur qui sort d'un passage très remarqué à Sassuolo, il présente des caractéristiques très intéressantes dans la percussion, dans l'élimination et dans sa faculté à terminer les actions. On le connait bien au club puisqu'il a déjà fait un passage ici en prêt. A l'époque, j'avais la responsabilité de l'équipe réserve, on a fonctionné ensemble sur certaines rencontres, on se connaît. C'est un joueur qui fait partie des cibles potentielles, ce n'est pas le seul non plus. Il y a une énorme concurrence avec des clubs très huppés, on verra ce qu'il en sera dans les jours et semaines à venir », a déclaré Stéphan.

Prêté aux Bretons lorsque Stéphan était en charge de l'équipe réserve en 2015, il connaît déjà le club et l'entraîneur, ce qui pourrait peser dans la balance. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, Jérémie Boga est évalué à 25M d'euros par son club.