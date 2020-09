Mali: Transition malienne - À moi, Wagué, deux mots

Ça y est : eux aussi ont commencé à prendre l'avion. C'est parti pour les pérégrinations à travers monts et vaux. Comme leurs devanciers. Quand j'ai appris que des émissaires de la junte malienne, le colonel major Ismaël Wagué et le colonel Malick Diaw qu'ils s'appellent, faisaient le tour de la sous-région pour s'expliquer sur le putsch qu'ils ont perpétré le 18 août dernier, mon sang... d'encre, par ces temps à ne pas mettre un chien dehors, n'a fait qu'un tour.

Et je ne peux résister à la tentation de leur poser la question suivante, même s'il y a peu de chance qu'ils n'entendent : «Quand vous faisiez votre coup de force, avez-vous pris soin de prévenir ces chefs d'Etat avant de diriger vos blindés vers la colline de Koulouba pour coller un pistolet à la tempe d'IBK et lui faire lâcher les rênes du pouvoir ?

Et quels précieux conseils voudriez-vous que ces présidents que vous avez visités vous donnent, eux qui peinent jusque-là à endiguer l'hydre terroriste, la première des batailles que vous devez gagner ?»

Mais je n'étais pas au bout de ma désagréable surprise vis-à-vis de ces nouveaux dirigeants qui se révèlent de plus en plus comme étant des Pieds nickelés de la politique.

Depuis leur prise du pouvoir, ils vadrouillent de concertation en concertation, s'emmêlent les pinceaux sur la durée de leur mandat, cherchent à se faire aimer de tous en rêvant d'un gouvernement dit d'union nationale.

Bonnes gens, dans quel pays africain en crise un gouvernement d'union nationale a permis d'impulser le développement ? Et ce qui m'a totalement anéanti, c'est la vue de cette rutilante voiture V8 que s'est déjà offerte le porte-parole de la junte, à moins de deux semaines de règne.

Curieux pour des gens qui prônent la rupture et promettent d'inculquer de nouvelles valeurs à la jeunesse malienne. Ça rappelle la fameuse « prétention illégitime » des Burkinabè qui n'ont que Sankara dans la bouche mais des comportements aux antipodes des idéaux du guide de la révolution.

Dans ce qui s'apparente à une navigation à vue, les nouveaux maîtres de Bamako se sont adjoint les services de communicants à la petite semaine qui croient bien agir en faisant du chiffre, abondant dans les Fake news, notamment sur ces 7 bases terroristes détruites en 22 heures grâce au soutien des Russes, prétendent-ils, et, excusez du peu, les 600 ou 700 terroristes abattus.

Ça devait certainement être jour de marché chez eux pour qu'on en élimine un si grand nombre en si peu de temps.

Et comme pour dire que l'époque des grands djandjobas est loin d'être révolue, la junte organise, les 5 et 6 septembre prochains, un jamboree intitulé «Journées de concertation nationale sur la gestion de la Transition».

C'est dire que, deux jours durant, ce seront des salamalecs à n'en point finir. Pour aboutir à quoi ? A une jolie feuille de route... qui ne tiendra pas longtemps la route.

Colonel Wagué, vous n'allez pas arrêter ce tâtonnement pendant qu'il est temps ? En grands garçons, trouvez des centres d'intérêt au lieu de chercher des coups d'éclat, des bains de foule et de rendre visite à des familles prestigieuses.

Quand les capitaines ont pris le pouvoir dans la Haute-Volta de l'époque, ils avaient déjà leur feuille de route bien tracée, et ils ne sont pas entrés dans un cycle infernal de concertations sous le prétexte que l'Africain aime l'arbre à palabre.

Demandez à plusieurs passants la route qui mène au marché le plus proche, et vous aurez autant de chemins que d'interlocuteurs.

Quand on fait un coup d'Etat, on doit être à la hauteur de ses péchés et mener le peuple là où il doit être mené. Point barre !

Arrêtez de vous nourrir de bons sentiments et de verser dans l'angélisme, et prenez le taureau par les cornes en impulsant de nouvelles méthodes de gouvernance, en envoyant le peuple au charbon et en donnant le bon exemple.

On n'a pas à chercher à faire pleuvoir des bénédictions sur soi comme si on partait en pèlerinage à la Mecque.