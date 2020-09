Congo-Kinshasa/Tunisie: Covid-19 - Le stage des Léopards de ce mois de septembre en Tunisie annulé

Ils ne se regrouperont plus en Tunisie en ce mois de septembre pour un stage de remise à niveau et de cohésion comme souhaitait le patron de cette équipe, le sélectionneur Christian Nsengi Biembe Sese Seko, à l'occasion de la date Fifa. Les conditions sanitaires créées par cette épidémie du siècle, le coronavirus, n'a pas donné la chance aux Léopards de la RDC de se revoir ensemble depuis le dernier regroupement de novembre 2019, en Gambie. A la place, les fauves congolais : le capitaine Marcel Tisserand et ses coéquipiers vont se contenter des entretiens techniques visiozoom meetings afin de maintenir le groupe dans l'esprit de la compétition.

A en croire la direction de communication de la Fecofa, outre ces soucis liés aux multiples dispositifs sanitaires, il y avait aussi un doute sérieux sur l'effectivité du bon déroulement du tournoi projetée en terre tunisienne pour lequel «des charges auraient été inutiles et superflues», le coordonnateur des équipes nationales, Théobald Binamungu.

En outre, avait-il renchéri, la Fécofa ne disposait d'aucune motivation sous la main qui pouvait amener l'équipe nationale de la RD Congo pour un stage bloqué au mois de septembre 2020, en Afrique. Comme qui dirait, les responsabilités de ce non-lieu sont partagées.

Pour le moment, des sérieuses réunions se tiennent à la Fecofa entre, d'un côté, la coordination des équipes nationales, et de l'autre, les membres du staff technique, afin de trouver un bon compromis sur où et quand finalement l'équipe pourrait se retrouver pour préparer les échéances futurs.

Pour le sélectionneur Nsengi Biembe qui mesure bien ce qui pourrait lui arriver en cas de mauvais résultat face à l'Angola à la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, prévu au mois de novembre, il faut un match amical test de haut niveau : «il est en effet cohérent de terminer le premier stage de la reprise par au moins un match de haut niveau, dans un excellent cadre de travail. Il faudrait profiter d'un excellent site pour bosser à fond», s'est-il ainsi confié à la direction de communication de la Fécofa, prenant l'opinion déjà à témoin.

De nouvelles dates communiquées

Les échéances marchent à pas de géant ! Le coronavirus ayant tout gâché, en tout cas pour la Caf, il faudrait récupérer le temps perdu. La semaine dernière, elle a adressé une lettre circulaire à toutes les Fédérations membres à travers le continent pour leur communiquer les nouvelles dates des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total et de la Coupe du Monde de la FIFA consécutives à la décision du Comité exécutif, lors de sa dernière réunion tenue le 30 juin 2020.

Tenez. Du 5 au 13 octobre 2020 : date Fifa disponible pour les associations membres (Fenêtre libre) ; du 9 au 17 novembre 2020 : troisième et quatrième journées des Eliminatoires CAN Total-Cameroun 2021 ; du 22 au 30 mars 2021 : cinquième et sixième journées des Eliminatoires CAN Total-Cameroun 2021. La Can se jouera donc au mois de juin. Mais, la préparation pour cette phase finale interviendra du 31 mai au 15 juin 2021 : la première et la deuxième journée des Eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA- CM Qatar 2022 ; du 30 août au 7 septembre 2021 : troisième et quatrième journées des Eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA- CM Qatar 2022 ; du 4 au 12 octobre 2021 : 5 et 6 journées des Eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA- CM Qatar 2022.

Du 8 au 16 novembre 2021 : Barrages des Eliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA- CM Qatar 2022.

Tout compte fait, la Fecofa devra tout préciser dans un bref délai.