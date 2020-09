Congo-Kinshasa: DGDP - Où sont passés les 100 millions USD des artistes congolais ?

Les malheurs des uns font les bonheurs des autres, dit-on. Un groupe de prédateurs s'est engagé avec un plan machiavélique pour nuire aux intérêts des artistes congolais alors que ces derniers meurent pauvres en République Démocratique du Congo à cause de plusieurs maux qui rongent le secteur de la culture. Une situation déplorable favorisée par le manque de politique culturelle au pays ainsi que l'anarchie orchestrée dans le domaine de droits d'auteur par l'ex-SONECA.

Comme si cela ne suffisait pas, certaines personnes qui se déclarent sociétaires de l'ex- SONECA, ont initié les démarches auprès de la Direction de gestion de la dette publique (DGDP) pour percevoir l'enveloppe de 100.000.000 USD que l'Etat congolais est sensé payer aux artistes par rapport aux droits sur les œuvres d'art inscrits dans le patrimoine de l'Etat.

Selon nos fins limiers, le dossier aurait été déjà validé aux ministères du Budget et des Finances. Donc, il évolue et serait déjà au niveau de la chaîne de dépense. S'il en est vraiment ainsi, il s'agit d'un détournement en faveur d'une bande de personnes qui veulent s'enrichir derrière les dos des ayants-droits.

Car, cette démarche est comparable à une escroquerie pure en plein midi. Le Directeur général de la DGDP et le ministre des Finances doivent faire très attention en évitant d'accorder crédit aux "margoulins" qui n'ont pas qualité d'engager les artistes sur le paiement de cette dette de l'Etat en matière des œuvres d'utilité publique. A la limite d'annuler toutes procédures engagées au profit de la SONECA qui a été liquidée et remplacée officiellement par la SOCODA créée par l'Ordonnance présidentielle n°11/022 du 18 mars 2011.

Il faut alors que l'inspection Générale des Finances se saisisse du dossier et surtout qu'elle ouvre grandement l'œil pour démanteler un réseau maffieux qui s'active pour rouler l'Etat dans la farine mais aussi pour détourner l'argent des artistes congolais.

Ce qui est évident, la République est redevable vis-à-vis des créateurs congolais. Cette dette s'inscrit dans le cadre des œuvres artistiques qui entrent dans le domaine d'utilité public en RDC. Ces œuvres sont nombreuses, entre autres, la statue du batteur de tam-tam à la Foire internationale de Kinshasa (Fikin) d'André Lufwa (décédé), les chansons patriotiques, les sculptures exposées dans les parcs, musées, etc.

Malgré que le montant exact reste difficile à évaluer en chiffres, néanmoins un accord a été trouvé avec le ministère de la Culture et des Arts qui a donné son avis afin qu'un terrain d'attente soit trouvé entre les Artistes et l'Etat.

Ainsi, il a été décidé qu'une enveloppe de 100 millions de dollars soit progressivement payée aux ayants- droits par l'entremise de leur coopérative qui n'est autre que la nouvelle Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins (SOCODA COOP-CA).

Une sonnette d'alarme

Car, la Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs n'existe plus.

Il faut rappeler que la RDC a signé déjà et définitivement la mort de la SONECA dont la dissolution est intervenue légalement le 3 avril 2000 en vertu de l'article 8 de l'Ordonnance-Loi N°69-064 du 6 décembre 1969. Sa liquidation a été effective au terme d'une Assemblée générale extraordinaire tenue en décembre 2016 à Kinshasa et sanctionnée par un Procès-verbal notarié. Cette Assemblée générale avait déclaré, par conséquent, que l'excédent de l'actif et passif net sur le capital de la SONECA soit transféré à la SOCODA au profit des œuvres culturelles en faveur des créateurs d'œuvres de l'esprit.

Cet excédent porte sur : un actif de 100 millions de dollars contre un passif de l'ordre de près de 3 millions de dollars ; le répertoire de près de 5.000 adhérents et de plus de 40.000 œuvres d'esprits ainsi que les contrats de réciprocité avec les sociétés sœurs de partout dans le monde.

D'où, la SOCODA qui est la seule société autorisée actuellement à percevoir les redevances sur les droits d'auteur et les droits voisins sur toute l'étendue de la République et à l'étranger, a apuré et continue à payer certaines dettes de la SONECA.

D'ailleurs, ce procès-verbal conformément à l'ordonnance-loi n°86-033 du 05/04/1986 son article 111, a donné mandat à la SOCODA de poursuivre en justice toute personne qui oserait défier la volonté des sociétaires de la SONECA dont la liquidation a été définitivement déclarée et clôturée le 27 décembre 2016.