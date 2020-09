Congo-Kinshasa/Angola: Mazembe - Arsène Zola et Glody Likonza en fuite à Kinshasa vers l'Angola

Il se passe un mouvement pas très bien au sein du Tout-Puissant Mazembe Englebert où les joueurs ont pris la mauvaise habitude de fuir et abandonner l'équipe pour d'autres cieux. Et pourtant, c'est à Mazembe, estime-ton, où il fait beau vivre en termes de rémunération et autres avantages.

Après Ben Malango Ngita et Meschak Elia, qui sont partis presque dans les mêmes conditions, vient à présent le tour d'Arsène Zola et Glody Likonza. Les deux joueurs, au moment où nous mettons cette information sous presse, séjournent à Kinshasa, en route pour l'Angola.

Information confirmée par le manager du Tout-Puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kikumba, qui a posté un communiqué sur la toile dans la soirée, disant que : «des véreux personnages soit disant œuvrant pour Primeiro do Agosto les convainquent de déclarer qu'ils n'ont plus de cœur à Mazembe, et la FIFA leur réservera le sort de Ben Malongo et Meschack Elia. La Fifa leur donnera raison... ».

Kitenge Kikumba qui suit de très près ce dossier renseigne que, ces joueurs sont bel et bien en procédure de fuite, ils se trouvent actuellement dans un hôtel de Matonge, dans la commune de Kasa-Vubu, où ils sont logés, objectif fuir en Angola. Ils regrettent cependant parce qu'il constate que c'est encore une fois de plus « des mauvais citoyens veulent nuire à la carrière de nos jeunes talents ».

Pour rappel, il y a quelques années, Trésor Mputu Mabi s'était illustré sur la même trajectoire, passant par Kinshasa, pour rejoindre Kabuscorp, où il avait signé pour 1,5 million USD, avant d'informer les dirigeants de Mazembe en copie.