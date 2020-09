Sénégal: Escroquerie sur des marchés de masques et de thermos flash - A. Fall condamnée à 2 ans et à payer 150 millions de FCfa aux parties civiles

Le juge des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, A. Fall à 2 ans ferme et à 150 millions de FCfa de dommages et intérêts qu'elle devra payer aux parties civiles. Elle était poursuivie pour escroquerie portant sur un préjudice de près de 200 millions de FCfa.

Deux ans ferme en sus des dommages et intérêts de 150 millions de FCfa à payer aux huit parties civiles. Telle est la sentence que le juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar a prononcée, lundi 31 août, à l'encontre de A. Fall.

Elle était poursuivie pour escroquerie portant sur un préjudice de près de 200 millions de FCfa. À la barre, A. Fall, née en 1966, cheffe d'entreprise, divorcée, mère de deux enfants et domiciliée au Point E, avait en face d'elle 8 parties civiles. Elle faisait croire à certains plaignants qu'elle collabore avec le ministère de l'Éducation nationale et, qu'elle a reçu une livraison de milliers de masques et de thermo-flashs pour un total de près de 200 millions de FCfa.

Malheureusement, les chèques présentés par ses fournisseurs aux banques sont revenus impayés. A. Fall a expliqué aux juges qu'elle était sur la bonne voie pour honorer ses engagements. Parmi la kyrielle de parties civiles, S. Hann a fait état d'une livraison de masques pour 9 millions de FCfa.

Elle reste lui devoir 5 millions de FCfa. O. Cissé lui a livré 700 boîtes de masques pour 11,6 millions de FCfa et M. B. Mbaye a remis 2.000 boîtes de masques et des thermo-flashs pour un total de près de 30 millions de FCfa.

Abdoulaye Diop, étudiant, rentré de la Chine, a été contacté par la prévenue pour une commande de 750 boîtes de masques. Il a appelé son cousin P. Kane qui a livré 1.485 boîtes pour 15 millions de FCfa. P.D. Diouf a livré 832 thermo-flashs pour 23 millions de FCfa. Le Dr S. Fall de la pharmacie des Allées du centenaire, lui a assuré que Mme Fall était digne de confiance.

Contre toute attente, la prévenue a décommandé et lui a fait renvoyer la marchandise par voie d'huissier. A. Diakhaté fait état de 2.000 boîtes de masques pour 18 millions de FCfa. La prévenue devait livrer la marchandise à Ziguinchor, selon ses dires.

M. Sakho lui a prêté 7 millions de FCfa. De nationalité chinoise, W. Zeh parle de 14,5 millions de FCfa pour 900 thermo-flashs et des masques. Les parties civiles, représentées par Mes Alioune Badara Fall, Mamadou Guèye, Alassane Diallo, Mamadou Guèye Mbow, Bamba Cissé, Moulaye Kane et Baboucar Cissé, intervenant pour le compte de Zeh, Diouf, Cissé, Hann, Sakho, Diakhaté, Diop et Mbaye, ont réclamé diverses sommes. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme.

Mes Tafsir Abdoul Sy, Souleymane Soumaré et Abdou Dialy Kane ont plaidé la bonne foi de leur cliente. Le Dr S. Fall de la pharmacie des Allées du centenaire, n'est en aucun cas le tiers certificateur, contrairement à la version de la partie plaignante.

«Ne suivez pas le parquet dans sa volonté de vengeance, ma cliente traîne une tumeur du col de l'utérus », a dit Me Abdou Dialy Kane. Dans son délibéré, le tribunal a alloué respectivement 6, 23, 33, 13, 19.8, 25, 7 et 20 millions de Fcfa à Hann, Cissé, Mbaye, Diop, Diakhaté, Djité, Sakho et Zeh. Les intérêts civils d'Ousmane Samb et d'Adama Guissé, absents à l'audience, ont été réservés.