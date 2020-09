Congo-Kinshasa: Recrudescences de l'insécurité à l'Est - Le MLC invite le Gouvernement à prendre ses responsabilités

Dans un communiqué officiel signé ce mardi 1er septembre, par sa Secrétaire général, Eve Bazaïba Masudi, le Mouvement de Libération du Congo (MLC) a condamné avec véhémence l'insécurité persistante et croissante à l'Est de la République Démocratique du Congo, précisément dans les provinces de Nord-Kivu, Ituri et dans le Haut-Uélé.

Pour ce parti membre de la coalition Lamuka, « il est inadmissible que nos garçons et filles soient impunément tués et violés sous l'œil impuissant de l'Etat congolais ». Face à cette situation macabre, le MLC invite le Gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à l'insécurité à l'Est de notre pays et sur toute l'étendue du territoire national. Lisez, ci-dessous, l'intégralité du communiqué du MLC.

COMMUNIQUE OFFICIEL SUR L'INSECURITE GRANDISSANTE A L'EST DE LA RDC

Le Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle, est préoccupé par l'insécurité persistante et croissante à l'Est de la République Démocratique du Congo, précisément dans les provinces de NORD-KIVU, ITURI et dans le HAUT-UELE ;

A ce jour cette insécurité a atteint des proportions insupportables :

- le 26 Août 2020, cinq élèves finalistes de l'école primaire ont été sauvagement assassinés à MASISI, alors qu'ils étaient sur le point de présenter le test national de fin d'études primaires ;

- le 30 Août 2020, les finalistes de l'Institut Rungu à Isiro ont été victimes d'une attaque armée des personnes non autrement identifiées, entraînant des actes de viols ;

- Plusieurs autres massacres ont été enregistrés parmi lesquels l'attaque d'une maternité dans le Haut - Katanga au mépris du caractère sacré de la vie humaine ;

Le MLC condamne avec véhémence ces actes ignobles. Il est inadmissible que nos garçons et filles soient impunément tués et violés sous l'œil impuissant de l'Etat congolais. La meilleure façon d'attenter à l'avenir d'un pays est de s'en prendre à sa jeunesse. La pire façon de souiller la dignité d'une nation est d'utiliser le viol comme une arme aux mains des terroristes sur le corps de la femme.

La sécurité de nos populations étant une cause nationale, le MLC appelle à l'implication de tous : la classe politique, les institutions de la République ainsi que l'ensemble de forces vives de la nation, afin d'agir avec diligence pour prévenir et stopper ce déferlement de violence à l'égard de nos enfants.

Le MLC invite donc le Gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à l'insécurité à l'Est de notre pays et sur toute l'étendue du territoire national.

Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2020

Honorable Eve BAZAIBA MASUDI

Secrétaire Général