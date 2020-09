Congo-Kinshasa: Fikin - 200 policiers sinistrés assistés par le Chef de l'Etat

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, s'est signalé hier au site de la Fikin (Foire Internationale de Kinshasa), dans la commune de Lemba, et plus précisément au niveau du Pavillon 12, où 200 policiers du Groupement Mobile d'Intervention Kin-Est et leurs familles ont tout perdu, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 août 2020, dans un incendie qui s'est déclaré dans ce site. Le feu a non seulement réduit en cendres leurs habitations de fortune, mais aussi leurs biens en nature, ainsi que leurs petites économies.

Face à ce drame humanitaire, le Président de la République a décidé une intervention d'urgence. Il a ainsi apporté aux sinistrés des tenues de travail, des tonnes de vivres divers, ainsi que des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes, pour faire face à leurs besoins élémentaires. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Sylvano Kasongo, qui était dans la suite présidentielle, a reçu l'ordre de les distribuer, illico presto, à chaque famille frappée par l'incendie.

Agissant toujours en mode d'urgence, le Chef de l'Etat s'est engagé à les délocaliser, dans un bref délai, vers un nouveau campement en construction.

Le geste inattendu de Félix Antoine Tshisekedi a redonné l'espoir et le sourire à ces deux cents policiers et leurs familles qui ne savaient plus à quel saint se vouer.

On laisse entendre que près de 600 policiers chargés de la sécurisation du processus électoral et leurs dépendant squattent le site de la Foire Internationale de Kinshasa, faute de site d'accueil. On pense qu'avec l'engagement présidentiel de faire aménager un campement pour eux, l'incertitude du lendemain pour ces sans-logis va céder le pas à un mode de vie sédentaire.Kimp