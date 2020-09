Ile Maurice: Le Premier ministre rend hommage à feu Pranab Mukherjee, ancien président indien

communiqué de presse

GIS - 02 septembre 2020 : Le Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur, et des Communications extérieures, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, a présenté, en son nom propre et en celui de la nation mauricienne, ses plus sincères condoléances à la République de l'Inde, suite au décès de l'ancien président, M. Pranab Mukherjee.

Le Premier ministre a signé, ce matin, le livre de condoléances ouvert au Haut-commissariat de l'Inde à Port-Louis.

Dans une déclaration, M. Jugnauth a rendu hommage au 13e Président indien. Selon le Premier ministre, M. Mukherjee, qui fut Président de 2012 à 2017, était une personnalité importante, qui a apporté une grande contribution au niveau de la politique, du développement social et dans plusieurs autres secteurs.

Le chef du gouvernement a souligné que l'ancien Président était une figure politique éminente, qui avait une expérience considérable sur les questions gouvernementales.

En outre, M. Jugnauth a évoqué sa rencontre avec M. Mukherjee lors de sa visite officielle en Inde en 2017. Il a observé que ce dernier était un intellectuel brillant et une personne très calme et posée.

Le Premier ministre a aussi rappelé que feu Pranab Mukherjee avait une considération particulière pour Maurice. Il a ajouté que l'ancien Président avait pris part à l'amélioration et le renforcement des relations bilatérales et diplomatiques entre Maurice et l'Inde.