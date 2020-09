Ile Maurice: MV Wakashio - Lcapitaine confronté à la boîte noire

Le capitaine du MV Wakashio sera de retour au Central Criminal Investigation Department (CCID) ce mercredi 2 septembre. Il est prévu que Sunil Kumar Nandeshwar soit confronté aux informations enregistrées par la boîte noire du MV Wakashio.

Cette étape de l'enquête devrait déterminer si le capitaine est responsable du naufrage et l'outil aiderait à contre vérifier les dires du suspect. Sunil Kumar Nandeshwar est représenté par Me Yousuf Mohamed et Me Ilshad Munsoor est le représentant légal de P&I Club Japan and Owners of MV WAKASHIO.

Le 26 juillet, les habitants de Pointe d'Esny se réveillent avec une triste image: l'épave du MV Wakashio drossée sur les récifs. Le navire japonais battant pavillon panaméen s'est échoué la nuit précédente. 12 jours après, il déverse son contenu dans nos lagons, causant une marée noire. Sans perdre de temps, les Mauriciens, main dans la main, s'activent pour limiter les dégâts. Retour sur la pire catastrophe écologique du pays...