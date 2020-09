Ile Maurice: «Des forces occultes ont peur que la vérité sur le contenu du Wakashio éclate» dit Me Yousuf Mohamed

Ses services avaient été retenus par la famille de Sunil Kumar Nandeshwar, le capitaine du MV Wakashio. Mais face aux polémiques et difficultés qu'il rencontre, Me Yousuf Mohamed a décidé de se retirer de l'affaire. Il communiquera sa décision à la cour le 8 septembre, lors de la prochaine comparution du capitaine. Pourquoi cette décision ? L'homme de loi explique...

Ce mercredi 2 septembre, alors qu'il accompagnait son client au Central Criminal Investigation Department (CCID) pour l'enquête, Sunil Kumar Nandeshwar lui a fait savoir qu'il ne souhaite plus qu'il le représente. Selon le Senior Counsel, cette décision du capitaine serait le résultat de la pression exercée par «des forces occultes». Me Yousuf Mohamed affirme avoir rencontré son client la semaine dernière au Moka Detention Centre. «Il m'a fait des révélations. Je ne peux rien dire à cause de la clause de confidentialité entre le client et son avocat, mais il y a des forces occultes à l'oeuvre pour que je ne représente pas» a-t-il déclaré. «Il m'a fait des révélations. Peut-être que les forces occultes ont peur que la vérité éclate sur le MV Wakashio et ce qu'il transportait» a rajouté Me Yousuf Mohamed.

Pour rappel, avant même que son client ne lui communique sa décision ce matin, Me Yousuf Mohamed avait rencontré des difficultés à s'entretenir avec Sunil Kumar Nandeshwar hier. Les «escorting officers» lui avaient empêché de parler au capitaine et il a fallu que la soeur du suspect confirme que ses services ont été retenus.

A noter que Me Ilshad Munsoor, qui fait partie du panel d'avocat pour représenter l'assurance P & I Club of Japan and Owners of MV WAKASHIO, assure la défense de ce capitaine qui fait l'objet d'une accusation provisoire de unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation'.