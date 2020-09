Madagascar: Rap - « Dio XVI » prépare un live sur facebook

Le clan « Dio XVI » donne rendez-vous aux amateurs du rap malgache et d'ailleurs samedi à partir de 18 h. Un événement attendu par les plus enclins à écouter du rap « old school ».

Cependant, les nouvelles influences du rap pourraient aussi surprendre de la part de ces aînés du hip-hop malgache. Dio XVI est un clan dont la majorité ont grandi dans le quartier d'Antsahabe, celui considéré comme le tremplin du rap malgache vers la fin des années '80. C'est donc normal si des groupes comme Da Hopp se trouvent dans ses rangs.

Ayant toisé les hit-parades dans les années 2000, les membres du clan ont pratiquement dominé le monde du rap à une certaine époque. Pour ne citer que 18.3, un véritable phénomène du rap malgache ayant accroché des rimes avec des chanteurs de variétés célèbres comme Samoela. Sans doute, ce groupe a été le plus écouté à travers tout le pays à son époque. Les groupes affiliés à « Dio XVI » ont réussi à relever le rap à un certain niveau de commercialisation. Tandis que d'autres ont choisi un chemin plus « underground ».

Actuellement, composé de quadras pour la plupart, de mères et de pères de famille, « Dio XVI » devrait tirer sur la fibre nostalgique pour revenir sur le devant de la scène. Nostalgie d'un rap lisse, avec du haut niveau technique, des textes avec l'esprit du voisin modèle... Rendez-vous donc ce 5 septembre à 18 h.