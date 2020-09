Cote d'Ivoire: Sortie d'ouvrage - Ibrahima Diarrassouba magnifie le Président Alassane Ouattara

Qui est Alassane Ouattara ? Pourquoi est-il apparu dans la politique ivoirienne à un moment crucial ? Sa venue dans la politique ivoirienne n'est-elle pas salutaire pour la population ivoirienne ?

Autant de questions et de préoccupations auxquelles tente de répondre, Ibrahima Diarrassouba, spécialiste dans le domaine de la Sécurité et de la gestion des conflits, dans son tout premier essai, qui vient de paraître aux Editions « Matrices ».

Il s'agit d'un livre de 236 pages, intitulé « Alassane Ouattara, le Prodige » et sous-titré : « Comme un envoyé de Dieu ».

En attendant la dédicace, prévue dans quelques semaines, l'ouvrage a été présenté ce mardi 1er septembre, à la maison de la presse au plateau, au cours d'un point presse.

« Cet écrit est une réponse à mes nombreuses interrogations sur l'homme. Il est le fruit d'une observation empirique qui prend son point d'ancrage dans le réalisme cru de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire.

Il aborde en toile de fond, la problématique de la prédestination d'un homme singulier dont les actions sont réellement une solution divine pour la Côte d'Ivoire... Je suis enfin soulagé », se réjouit-t-il.

En effet, après plus de six ans et demi d'investigations, l'auteur est arrivé à la conclusion que le Président Alassane Ouattara est un homme providentiel pour la Côte d'Ivoire, un grand bâtisseur, un grand leader politique.

« J'ai compris à l'issue de mes investigations que l'homme Alassane Ouattara n'est qu'un prédestiné. Grâce à Alassane Ouattara, le visage de la Côte d'Ivoire est de plus en plus reluisant, depuis sa prise de pouvoir et évidemment.

La sécurité est de mise. On ne peut cacher le soleil de sa main Je voudrais par cet essai, immortaliser l'homme, lui rendre un vibrant hommage pour son courage, d'avoir navigué dans les eaux troubles de la politique ivoirienne de ces dernières décennies.

Cette incursion dans son passé est une vraie leçon de vie que je voudrais partager avec les lecteurs », affirme-t-il. Avant d'ajouter : « L'ouvrage présente des images des grandes actions du prodige et de ses paroles fortes et originales ».

Pour lui, ce n'est pas une parjure que de comparer les actions du Chef de l'Etat ivoirien aux hommes spéciaux ou aux grands messagers de Dieu, qui ont marqué positivement l'histoire de l'humanité.

« Par conséquent, cette œuvre, est un pur panégyrique destiné à immortaliser un pan de l'histoire de la vie du Président Alassane Ouattara.

Cet ouvrage, non seulement magnifie Alassane Ouattara, mais fait un clin d'œil, à tous ceux qui ont gravité autour de lui, pour porter ses projets, pour le soutenir dans son combat.

La particularité, qui en fait une œuvre unique et spéciale est que les propos sont étayés par des versets coraniques et bibliques », soutient-il.

A en croire l'auteur, c'est aussi, une œuvre biographique, historique, philosophique, sociologique, dans lequel est retracé la biographie du Président Alassane Ouattara et son histoire. « Après ce tome 1 de ma collection Alassane Ouattara, il y aura le Tome 2 très bientôt et les Tomes 3 et 4.

Car pour moi, il ne faut pas s'arrêter d'écrire pour immortaliser le travail gigantesque de l'homme. J'invite tous les militants et militantes, tous les sympathisants et sympathisantes, et tous les alliés du RHDP à se procurer ce livre dont les images sont parlantes pour conforter leur soutien au Président Alassane Ouattara. J'invite également tous les autres bords politiques à se procurer ce livre plein de leçon et de sagesse ».