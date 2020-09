Madagascar: Barea - Jean Freddy Greco en ligne mire

Jean Freddy Greco fait partie des cadres de Torino.

Est-ce que les Barea peuvent espérer avoir dans leurs rangs, un joueur de la Série A italienne ? Aux dernières nouvelles en effet, Jean Freddi Greco du FC Torino vient de révéler ses origines malgaches malgré son nom purement italien. Une très bonne nouvelle en fait car de là à l'appeler pour les Barea, il reste le talent de Nicolas Dupuis pour faire l'affaire. Il va sans dire que le talent d'un joueur de la 1ère division italienne, ne se dément pas et que s'il le veut, Jean Freddy Greco pourrait apporter toute son expérience au groupe. Une chose est certaine, la venue des grands joueurs peut être le déclic pour d'autres stars pour venir chez les Barea. On pense notamment à Andry Pelmard et Ludovic Ajorque.

Des valeurs sûres en fait pour ne citer que la crème de la crème et non des joueurs de la Nationale 2 en France. Sur ce chapitre en effet, il reste encore de nombreux points d'interrogation pour former les Barea. Dans l'intérêt des Barea en effet, il vaut mieux avoir des éléments évoluant au plus haut niveau car entre choisir un joueur de la 4ème division française, il serait préférable de lancer dans le bain les meilleurs locaux. On pense évidemment à l'attaquant de la CNaPS, Arnaud, ou encore au milieu du Fosa, Donga, passé maître dans l'art de la récupération pour être le véritable moteur de la formation majungaise. Et on peut encore citer d'autres...