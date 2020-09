Cote d'Ivoire: L'Agence CI PME et une société de téléphonie mutualisent leurs expertises en faveur des PME ivoiriennes

L'Agence Côte d'Ivoire PME et MTN-CI sont heureuses d'annoncer la signature d'une convention de partenariat pour l'accompagnement numérique et développement inclusif de l'écosystème entrepreneurial et des PME ivoiriennes.

En effet, les PME qui jouent un rôle majeur dans l'économie ivoirienne demeurent confrontées à la problématique de l'accès au numérique et aux outils dédiés à leur développement ; toute chose qui constitue une entrave à leur compétitivité et à leur pérennité.

Le Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire PME, M. Salimou Bamba et le Directeur Général de MTN Côte d'Ivoire, M. Djibril Ouattara ont signé ce mercredi 19 août 2020, au siège de l'Agence à Abidjan, une convention de partenariat dans laquelle les deux parties s'investissent dans une collaboration étroite en faveur des TPE/PME ivoiriennes.

Le rapprochement des deux parties est motivé d'une part par la convergence et la complémentarité des missions dans le cadre du développement des Petites et Moyennes Entreprises nationales, et d'autre part par la promotion et l'usage des solutions technologiques innovantes et adaptées chez les jeunes, comme vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité.

« C'est l'opportunité pour nous de pouvoir bénéficier du soutien d'un acteur continental majeur dans le soutien aux entreprises.

La crise actuelle a démontré tout l'intérêt du digital dans le processus d'affaires des entreprises démontrant fortement que l'après Covid-19 sera marqué par la technologie.

Avec MTN CI, l'opportunité nous est donnée de pouvoir accompagner les entreprises, analyser leurs processus d'affaires et voir comment ces entreprises peuvent améliorer leur productivité et leur compétitivité avec la technologie.

Si nous voulons que davantage de valeurs ajoutées soient créées par les TPE/PME, il nous faut travailler à améliorer la productivité et la compétitivité.

Dans la mise en œuvre de cette convention, nous sommes certains que le plan d'action qui va suivre nous permettra clairement, au travers du processus de renforcement de capacités et d'autres initiatives, de mettre en place des instruments et outils forts au profit des PME ivoiriennes », a indiqué M. Salimou Bamba, Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire PME.

À sa suite, le Directeur Général de MTN Côte d'Ivoire, M. Djibril Ouattara conclura : « Au cœur de notre stratégie, il y a le développement des PME en les assistant dans leur transformation digitale. Ce secteur d'activité est un support important dans le développement des grandes entreprises.

Nous appréhendons et nous apprécions le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME afin de les développer pour qu'elles soient des champions.

Et ce, proposant à l'attention de ces PME, des services de Tic adaptés pour qu'elles puissent accroitre leur productivité.

Nous avons été séduits par l'approche de l'Agence Côte d'Ivoire PME. Nous nous sommes associés pour un partenariat bénéfique à l'ensemble de l'écosystème des PME en Côte d'Ivoire. »

À travers cette convention, les parties ont défini le mode opératoire permettant de mutualiser leurs ressources pour faire bénéficier aux PME ivoiriennes de leur savoir-faire par :

- L'initiation et l'accompagnement des actions d'encadrement des opérateurs économiques notamment, ceux des Petites et Moyennes Entreprises dans le domaine technologique afin de contribuer à leur développement ;

- La collaboration sur des programmes et activités d'animation de l'écosystème entrepreneurial ;

- Le partage des bonnes pratiques dans les domaines des TIC ;

- Le renforcement des capacités techniques et technologiques des dirigeants de PME ;

- L'accompagnement et le suivi des PME sur des thématiques conjointement élaborées.

L'Agence Côte d'Ivoire PME et MTN CI projettent également de mettre en place d'autres actions présentant un intérêt commun.