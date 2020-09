Madagascar: Dans l'attente du redémarrage de l'économie

La vie semble avoir repris son cours normal.

La Covid 19 ne suscite plus l'inquiétude de la population qui a appris à vivre avec le virus. Tout le monde a parfaitement compris l'importance du port du masque et l'utilité des gestes barrières. Le souvenir de ces cinq mois de confinement est toujours présent à l'esprit, mais les comptes-rendus quotidiens du professeur Vololotiana Hantanirina sont de plus en plus rassurants. Les chiffres des décès, des cas graves et des contaminations sont presque devenus banaux. Maintenant, le pays peut passer à l'étape suivante, celle de la reconstruction d'une économie qui a beaucoup souffert. On constate un début de reprise des activités , mais le retour à la situation ante Covid 19 sera très long.

La majorité des entreprises utilise encore son personnel de manière prudente. Certaines d'entre elles ont préféré adopté le système de la demie-journée au grand dam de leurs employés qui ont beaucoup souffert de n'avoir reçu auparavant qu'un demi salaire. Le retour au rythme normal, cependant, ne sera effectif que lorsque tous les signaux économiques seront au vert. C'est du pouvoir que des assurances sont attendues. Pour le moment, on ne remarque que son mutisme.

Les secteurs productifs ne demandent qu'à redémarrer leurs activités. Celui du tourisme qui est un des principaux pourvoyeurs de devises est prêt à aller de l'avant. Des promesses ont été faites par le chef de l'Etat lors de son passage à Nosy Be, mais elles ne concernent que les opérateurs importants, mais c'est toute la profession qui attend de mesures concrètes. Le ministre du tourisme doit maintenant présenter un plan précis de relance.

La sortie de crise pose de multiples problèmes. Le pouvoir est encore préoccupé par la situation sanitaire et il se montre très prudent dans ses actions. L'économie est en léthargie, il faudra des mesures ras pour son redémarrage.