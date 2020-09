Cote d'Ivoire: Cinquantenaire de la Lonaci - 176 agents décorés

Une journée inoubliable pour 176 agents de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci). Vendredi 28 août dernier, ils ont été décorés, après de bons et loyaux services, au cours d'une cérémonie à Abidjan.

Et cela, dans le cadre des festivités marquant la commémoration du cinquantenaire de la société. En plus de leur décoration dans le mérite du travail, seize membres du comité de direction, avec à leur tête le Directeur général, Dramane Coulibaly, ont été distingués dans l'Ordre national.

. Ils ont reçu leurs médailles des mains du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, en présence du Professeur Yacouba Konaté, représentant de la Grande Chancellerie de l'Ordre national.

« Vos noms sont désormais inscrits en bonne place dans l'histoire de cette entreprise, traduisant ainsi votre fidélité, votre sens du devoir et votre dévouement à la tâche.

Soyez-en fiers !», a dit le ministre Adama Coulibaly à l'endroit des heureux récipiendaires. Ces distinctions décernées avec l'accord du Président de la République viennent, à l'en croire, récompenser l'excellent travail qu'abattent au quotidien les bénéficiaires pour le rayonnement de la Lonaci.

« En sollicitant une distinction dans l'Ordre national pour l'ensemble de la haute direction de l'entreprise, vous démontrez votre sens élevé de l'excellence qui déteint positivement sur le fonctionnement de la Lonaci.

Et les résultats sont, à ce propos, plus qu'éloquents», a-t-il ajouté, en rendant un vibrant hommage au Directeur général de la Lonaci pour cette initiative.

Aux yeux du PCA de la Lonaci, Dr Wenceslas Lenissongui-Coulibaly, ces médailles viennent récompenser « l'ancienneté dans le service, la fidélité continue à la Lonaci, la qualité des initiatives personnelles et l'éthique professionnelle».

Pour Bagaté Bolou, qui représentait le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, «c'est aussi un appel à plus de motivation et de travail bien fait pour permettre à notre pays de rester positionné en bonne place sur l'échiquier du développement durable».

Porte-parole des récipiendaires, Mme Brigitte Douhé, a exprimé sa gratitude au Directeur général Dramane Coulibaly pour avoir « su créer les conditions d'une nouvelle ère de croissance forte à la Lonaci» et «inscrit le bien-être des travailleurs au centre de son management».

Au total, on dénombre, pour le mérite du travail, on dénombre trois grandes médailles d'or ; sept médailles d'or ; 37 médailles de vermeil et 128 médailles d'argent.

Les festivités du cinquantenaire de la Lonaci ont débuté, faut-il le rappeler, le 6 février 2020 avec la cérémonie officielle de lancement et une exposition photo retraçant la vie de l'entreprise depuis 1970.

On note également l'avènement d'un nouveau produit dénommé le Double Millionnaire et la mise en oeuvre de nombreuses actions sociales.