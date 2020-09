Madagascar: Changement climatique - Les aires protégées de Madagascar très vulnérables

Le problème du changement climatique devient de plus en plus pressant pour les acteurs luttant pour la préservation et la protection de l'environnement. Selon le rapport publié par WWF en 2019, 53% des aires protégées à Madagascar seraient très vulnérables au changement climatique et 47% y sont vulnérables.

Ce phénomène affecte directement les espèces et les écosystèmes puisqu'il modifie certains services écologiques essentiels comme la pollinisation, la fourniture d'eau, l'enrichissement du sol, la protection contre l'érosion, et bien d'autres encore. Rappelons que la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques les définit comme des « changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine ». Le gaz carbonique dégagé par les activités humaines serait un facteur de l'altération naturelle de l'atmosphère.

Les solutions. Selon le WWF, il serait plus sensé d'adopter des solutions qui renforcent la capacité de la nature et des communautés avoisinantes aux aires protégées à s'adapter face aux effets du changement climatique. Aussi, la nature doit rester en bonne santé, et cela nécessite une meilleure gestion des aires protégées, un renforcement de la conservation, et un contrôle plus efficace et strict. Mais tout ceci demande la mobilisation de ressources puisque les populations vivant aux alentours des aires protégées ont besoin de filières économiques pérennes afin qu'ils puissent ne plus dépendre des ressources dans les aires protégées.

Mais encore, pour lutter efficacement contre le changement climatique, « nous devons reconnaître que nous vivons déjà les manifestations du changement climatique » a déclaré Tiana Ramahaleo, Directeur de la conservation du WWF. Et cette reconnaissance, beaucoup d'entre nous refusent encore de se l'avouer jusqu'à présent. C'est pour cette raison que les actions se durcissent d'année en année, le WWF invite même chaque citoyen à signer une pétition en ligne afin d'encourager les dirigeants à proposer des actions concrètes qui vont permettre d'inverser la dégradation de la nature.