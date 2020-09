Congo-Kinshasa: Les organisations paysannes de Bulungu et Kikwit sollicitent 35 000 USD pour relancer leurs activités

Plus de 280 organisations paysannes de Bulungu et Kikwit dans la province du Kwilu ont sollicité 35 000 USD auprès du gouvernement congolais pour la relance des activités agricoles.

Pour le directeur exécutif adjoint de l'ONG « Tous unis pour bâtir » (TUBA KWILU), Fidèle Lumeya, qui encadre ces organisations paysannes, leurs activités ont subi le contrecoup négatif de la pandémie du Coronavirus avec l'état d'urgence sanitaire :

« Nous avons tout perdu à cause des mesures de distanciation sociale, beaucoup de gens ne venaient plus pour faire les récoltes. Ils avaient peur d'être contaminés. D'où, certaines de nos récoltes sont restées dans les champs. Et c'est la saison A qui commence, nous avons besoin du soutien financier. Par exemple, nous, nous cherchons 35 000 dollars pour relancer toute l'agriculture que nous avons commencée. Nous avons 600 personnes que nous encadrons, mais il nous faut un soutien financier. Et nous demandons une assistance au ministre du Développement rural et au ministre de l'Agriculture. Même le ministre de l'Industrie. S'ils peuvent nous assister, Kikwit et Bulungu, au total, c'est 288 organisations paysannes. Si on mettait de l'argent là-dessus, nous allons nourrir la ville de Kikwit et nous allons nourrir aussi la ville de Kinshasa ».