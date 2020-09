Madagascar: Mutinerie à Farafangana - Le HCDDED est pour le respect du « Soatoavina malagasy »

Face à la mutinerie dans la prison de Farafangana, le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie (HCDDED) s'est également exprimé, par le biais de son président Pierre Lenoble Navony, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, en son siège à Soanierana.

Selon ce dernier il faudrait avoir plus de considération pour les dépouilles mortelles, concernant notamment les prisonniers qui ont été tués lors de cette mutinerie. Il estime ainsi que l'on devrait respecter le « Soatoavina Malagasy ». Un mot qui en dit long. Il a touché mot également de sa rencontre avec les six présidents des universités de Madagascar du 20 février dernier, portant sur l'autonomie des universités, et statuts des enseignants, qui signifient notamment la défense de certaines libertés dans l'enceinte de l'université, entre autres, la franchise universitaire.

Cette rencontre avec la presse fut également une occasion pour le HCDDED de procéder à la présentation de son magazine n°7 « Demokrasia ». Dans ce numéro, le président de ce Haut Conseil s'exprime ainsi, « étant un observatoire et balise aux éventuelles mauvaises pratiques dans l'administration, aussi bien dans les domaines publics que privés, le HCDDED est parfois perçu comme un ennemi de l'administration. Or, il est le conseiller, les oreilles et les yeux de l'administration ».