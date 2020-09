Sénégal: Concours « Jiggen ci TIC » - La septième édition officiellement lancée

L'édition 2020 du concours «Jiggen Ci Tic» vient d'être officiellement lancée par le ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications. La phase de collecte des projets est prévue jusqu'au 15 septembre et la cérémonie de remise des prix le 2 octobre prochain.

C'est parti pour la septième édition du concours national «Jiggen Ci Tic». A l'initiative du ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications, ce programme s'inscrit dans le cadre des recommandations de l'Union internationale des télécommunications (Uit), avec comme objectif de travailler à la création d'une masse critique de jeunes femmes entrepreneurs en vue d'accompagner, de façon significative, le développement du secteur de l'économie numérique, en mettant l'accent sur la capacité d'innovation des filles et en encourageant l'entreprenariat féminin dans le secteur des technologies de l'information et de la communication.

Lancé en 2013 pour réduire le gap par rapport à l'inégalité des sexes dans l'accès aux Tic, le concours national «Jiggen Ci Tic» de cette année s'inscrit dans un contexte particulier marqué par la crise de la Covid-19. Pour les porteurs de projets, l'inscription se fait en ligne sur l'adresse : www.numerique.gouv.sn.

La phase de collecte des projets est ouverte depuis hier et se poursuivra jusqu'au 15 septembre. S'ensuivront la formation des porteurs de projets et la sélection du meilleur projet. La cérémonie de remise des prix est prévue le 2 octobre prochain.

Ce concours est organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des Tic instituée par l'Uit.

Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications, cette initiative va sans nul doute contribuer à l'autonomie économique des femmes et des jeunes filles par l'émergence d'un entreprenariat inclusif, durable et porteur de croissance, mais aussi par la promotion d'un salariat équitable et créateur de valeurs.

Aux yeux de Mor Ndiaye Mbaye, «après l'adoption de la stratégie « Sénégal numérique 2025 », tenant compte de la dimension genre, la mise en place du Plan d'institutionnalisation du genre, l'installation du Conseil national du numérique, l'adoption de la loi startup et l'élaboration des feuilles de route des ministères pour la diffusion du numérique dans les secteurs économiques, l'organisation de l'édition 2020 du hackathon en ligne Jiggen ci-tic confirme le leadership du Sénégal dans le domaine de la prise en compte des questions d'autonomisation des femmes dans le secteur du numérique».

Ce concours qui vise la promotion de l'accès des filles aux filières du numérique, ajoute-t-il, aidera les participantes à jouer un rôle plus actif dans le secteur du numérique et leur ouvrira de nouvelles perspectives grâce au soutien de l'écosystème numérique.

Le concours est organisé, cette année, en partenariat avec la fondation Friedrich Naumann, l'Union internationale des télécommunications et Sonatel. Les projets sélectionnés remporteront la somme de 1 500 000 de FCfa pour le 1er Prix, 1 000 000 de FCfa pour le deuxième et 500 000 FCfa pour le troisième.