Madagascar: Musique urbaine - Concert virtuel du collectif « Dio-XVI »

Toujours aussi fraternel et soudé, le collectif « Dio-XVI » ou « Diosezy » revient ce week-end pour un concert virtuel. Une référence pour les fans de musique urbaine.

Promesse d'une ode à la culture urbaine. C'est ainsi que s'annoncent les retrouvailles musicales avec ces incontournables du rap malgache et leur public. Il se prépare pour ce 5 septembre à partir de 16 heures. C'est évidemment à travers un concert en ligne que le collectif « Dio-XVI » annonce son retour. Le rendez-vous est ainsi donné sur sa page facebook officiel. Une occasion pour le public de profiter des morceaux de rap mythique des années 90 aux années 2000.

Les artistes et groupes qui forgent le collectif « DioXVI » ont renoué avec la scène musicale l'année dernière avec le titre « Mamo indray ny misionera ». Le collectif composé, entre autres, de Da Hopp ou 18.3 proposera, exclusivement, quelques surprises et nouveautés aux fans ce samedi.

Partage

Le rappeur X-Tah souligne « Pour cette occasion particulière, on est ravis de se retrouver pour partager une fois encore notre vision de la société actuelle et pour aborder des thèmes bien précis. A savoir, le changemen t de mentalité que l'on se doit d'acquérir en cette période de crise, ainsi que notre gestion des réseaux sociaux pour promovoir l'art.» C'est à travers ces mots que le collectif « Dio-XVI » honore aussi bien ce rap dit « Old School » qui a fait sa renommée.

À sa manière, il s'accoutume à l'ère du temps et propose une approche unique qui concilie leur vision avec celle des jeunes d'aujourd' hui. Ils seront tous présents le temps d'un après-midi pour ce concert virtuel. « Avec vingt-deux ans d'existence au compteur, nous ne cesserons de louer notre amour pour le rap, depuis la cité d'Antsahabe à Antsahamanitra on scandera encore et toujours les valeurs de cette musique. » confie X-Tah.