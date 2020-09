Madagascar: Boeny - Relâchement des mesures sanitaires à Mahajanga

Depuis le déconfinement progressif dans la région Boeny, l'on assiste à un véritable laisser-aller dans le respect des mesures sanitaires et gestes barrières contre la covid-19 à Mahajanga.

Des personnes inconscientes ne mettent plus leur masque dans les lieux publics. Comme c'était le cas hier, à Mahavoky-avaratra, à la sortie des écoles à Mangarivotra, au marché à Analakely et presque dans toute la ville. Les jeunes sont surtout les plus récalcitrants, mais des adultes sont également rebelles.

Des conducteurs de bajajs et des bus, des passagers, des commerçants ne respectent plus du tout le port obligatoire de masque. La sensibilisation de la population s'est également relâchée. Et pourtant, des patrouilles de forces de l'ordre sont observées dans la ville et cette gabegie se déroule sous leurs yeux.

Les rassemblements dans les marchés comme à Mahabibo et Tsaramandroso, ainsi que dans les quartiers de Tanambao Sotema et Tsararano se voient de nouveau. Les enfants jouent au foot sans aucun masque, la distanciation sociale n'est plus qu'un souvenir. Hier, à Ambovoalanana, devant la gare routière régionale, plusieurs personnes sont à visage découvert. Pourtant une voiture de l'Emmo Reg était passée, mais les forces de l'ordre n'ont eu aucune réaction. Les habitants sont fatigués de ces mesures. Mais le plus impressionnant est qu'ils ne croient pas en l'existence de la pandémie. Mais comme la vie commence à reprendre son cours normal à Mahajanga, ils minimisent les menaces d'une seconde vague de contamination.

La situation épidémiologique de la covid-19 au 31 août dans la région Boeny, donne un cumul de trois cent six cas confirmés au coronavirus recensés depuis le 17 mai. Ils ne sont plus que trente huit malades en traitement dont deux hospitalisés au Centre hospitalier universitaire de Mahavokyatsimo. Le reste suit un traitement à domicile. Le taux de positivité enregistré est de 35,78%. Au total, huit cent cinquante cinq tests ont été effectués depuis le mois de mai et onze décès sont révélés. Il reste dix huit résultats de test PCR à attendre à la date du 31 août.