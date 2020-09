Congo-Brazzaville: Championnats du monde d'athlétisme U20 - La ville de Cali accueillera la prochaine édition

La 18e édition des Championnats du monde d'athlétisme U20 va se dérouler à Cali, en Colombie, en 2022. Ainsi en a décidé le Conseil mondial d'athlétisme, le 1er septembre.

Cali, une ville de 2,2 millions d'habitants située à 1018 m d'altitude a, en effet, déjà démontré sa capacité à accueillir un événement d'athlétisme de classe mondiale. Elle a déjà organisé plusieurs compétitions d'athlétisme comme les Championnats du monde U18, en 2015 ou les championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes, en 2007.

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, a félicité Cali pour le succès de sa candidature et s'est dit ravi que la communauté mondiale de l'athlétisme revienne en Amérique du Sud en 2022.

« Nos Championnats du monde U20 sont dynamiques et jeunes, il est donc tout à fait normal qu'ils se déroulent dans une ville dynamique et jeune. Cali a maintenant une expérience substantielle dans l'organisation d'événements majeurs et je suis sûr qu'elle produira des championnats avec une saveur typiquement latine. L'athlétisme en Amérique du Sud a une fière histoire remontant à plus d'un siècle et a produit certaines des grandes stars de notre sport, y compris l'athlète mondiale féminine de l'année 2018 », a-t-il declaré.

Le président de la Fédération colombienne d'athlétisme, Ramiro Valera Marmojelo, a pour sa part, signifié que Cali est ravie d'avoir l'opportunité d'accueillir les meilleurs jeunes athlètes du monde en Colombie en 2022 en tant qu'hôte des Championnats du monde U20.

« Nous déploierons tous nos efforts pour organiser des championnats réussis et mémorables et pour construire un grand héritage culturel, éducatif et sportif pour les jeunes du monde », a ajouté Ramiro Valera Marmojelo.

Lors de la précédente édition de cette compétition, près de 1200 athlètes de 143 pays ont concouru à l'Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Nombreux ont fait leurs premières apparitions internationales à ces championnats, dont Armand Duplantis, Sydney McLaughlin, Niklas Kaul et Adbul Hakim Sani Brown, entre autres, sont devenus des stars mondiales dans les rangs seniors.