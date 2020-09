Congo-Brazzaville: Santé - Sylvain Villiard quitte la direction du CHU de Brazzaville

La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a annoncé, le 1er septembre à Brazzaville, le départ du directeur général du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B), le Canadien Sylvain Villiard.

Le directeur sortant du CHU-B, Sylvain Villiard, a été nommé le 7 janvier 2019 et a pris ses fonctions le 16 avril de la même année.

Ce dernier a passé une année et six mois environ à la tête de cette structure hospitalière. Le mémorandum d'entente entre le CHU de l'université de Montréal et celui de Brazzaville repose sur un contrat de prestation de services d'une durée de trois ans. « Ce contrat de trois ans est un partenariat évolutif. La troisième pourrait encore changer, la configuration ne sera pas la même », a déclaré la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, en saluant le travail réalisé par Sylvain Villiard à la tête du CHU-B.

Selon la ministre, en matière de gestion hospitalière, le directeur sortant a été un acteur de première ligne du CHU-B. Il a semé les graines de la nouvelle gouvernance qui a fait germer une nouvelle organisation et un nouveau fonctionnement. Avant d'ajouter : « Cela fera pousser et fleurir des pratiques conformes aux normes et standards internationaux, afin de récolter comme fruit la pleine satisfaction à la fois des patients et des soignants ».

Jacqueline Lydia Mikolo a, par ailleurs, précisé que le nom du successeur de Sylvain Villiard est déjà connu, mais non encore dévoilé. Les missions qui l'attendent sont, entre autres, la continuation de l'oeuvre du prédécesseur dans le but d'améliorer les performances au niveau des consultations externes, l'accueil des urgences, la pharmacie, le laboratoire, etc...

Elle aussi a assuré que cette année, il y aura des changements au CHU-B, notamment au niveau du plateau technique, la gestion des ressources humaines, la revue du cadre juridique et les autres projets d'infrastructures, dont l'adduction d'eau.