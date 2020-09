Ile Maurice: Comparution des frères Dardenne - Pluie de questions de la défense

Ils souhaitent avoir des réponses quant à la façon dont l'enquête a été menée dans le cadre de leur arrestation pour rogue and vagabond et assault with premeditation survenue le lendemain de la comparution des ministres Maudhoo et Ramano devant la cour de Mahébourg.

Par le biais de leur panel d'avocats composé de Mes Rouben Mooroongapillay, Chetan Baboolall, Neelkanth Dulloo et Olivier Barbe, les deux frères Dardenne, Josué et Jonathan, ont présenté une motion en ce 2 septembre.

Alors que l'enquêteur principal a avancé que la déposition du plaignant Sunny Kumar Sewdin, a été faite le 22 août à 00h40 au poste de police de Lallmatie et qu'une deuxième plainte a été enregistrée le même jour au Central Criminal Investigation Deparment (CCID), les deux suspects ont voulu savoir la raison pour laquelle l'affaire a été référée au Quartier général des Casernes Centrales. «Pourquoi le plaignant a été appelé à donner un deuxième 'statement' à 11h55 au CCID ?» demande Me Rouben Mooroongapillay.

Ce dernier a également réclamé des précisions sur la raison pour laquelle les deux suspects ont été placés en garde à vue pendant pratiquement une journée alors que les deux plaisanciers auraient pu, dit-il, être placés sous contrôle judiciaire, le samedi le 22 août.

L'enquêteur communiquera les détails le 18 septembre lors de la prochaine comparution de Josué et Jonathan Dardenne.

Josué et Jonathan Dardenne, deux plaisanciers de Trou d'Eau Douce sont connus pour s'être fortement engagés avec leurs bateaux dans le déploiement des booms anti-pollution et le nettoyage du lagon de Mahébourg après le déversement de l'huile du Wakashio. Le vendredi 21 août lors de la comparution des ministres Maudhoo et Ramano, ces derniers s'étaient faits accompagner par des supporters qui avaient scandé entre autres «pa touss nou Sudheer». Ce qui a sonné aux oreilles de certains comme de la provocation. Dans la tension qui a suivi, Sunny Kumar Sewdin affirme avoir été agressé par les frères Dardenne.

Les frères Dardenne ont, dans un autre volet, porté plainte ce matin au CCID pour menaces de mort. «On a reçu par courrier une lettre signée qui parle de menaces à notre encontre et notre panel d'avocats. On demande qu'une enquête soit initiée pour faire la lumière sur toute cette affaire,» disent les deux habitants de Trou d'Eau Douce.

Me Rouben Mooroongapillay estime que ce serait un groupe occulte qui serait à l'origine de cette lettre. Cela, dit-il, pour semer le trouble et porter atteinte à la paix sociale. «Je lance un appel à ceux qui souhaitent semer la zizanie au détriment de la paix sociale. Il ne faut pas abuser de la situation.»