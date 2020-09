Ile Maurice: François Ecroignard en «embarrassante» compagnie

François Ecroignard a comparu aujourd'hui en cour de Port-Louis où une accusation de trafic de drogue a été logée contre lui et il a été reconduit en cellule. Hier cet ancien adviser de Rama Valayden au temps où ce dernier était Attorney General dans le gouvernement travailliste, a été arrêté après que l'ADSU ait découvert plus d'un kilo de gandia et plus de Rs 230 000 en espèces à son domicile.

François Ecroignard est connu pour être un fervent supporter du MSM, toujours très prompt à répondre aux critiques contre le MSM sur les réseaux sociaux et s'en prendre à Navin Ramgoolam.

Sur sa page Facebook, on le retrouve posant fièrement aux côtés de Sherry Singh dans un bureau ; une photo qui peut être anodine - car n'importe qui peut demander à se faire prendre en photo avec une personnalité.

Le hic c'est que sur d'autres photos, on découvre que François Ecroignard n'est pas juste un supporteur du MSM, mais également un activiste. On le retrouve sur d'autres clichés, tracts en main, en compagnie de deux candidats de l'Alliance Morisien lors des dernières élections générales soit Nilen Vencadasmy et Clive Auffray.

De là à dire que le MSM savait ce qui se tramait chez François Ecroignard est un pas à ne pas franchir. Mais certaines sources proches du pouvoir avouent que la coïncidence est toute aussi embarrassante que celle entourant les photos de Geeanchand Dewdanee aux côtés de Pravind Jugnauth.