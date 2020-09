Congo-Brazzaville: A l'oréé des 140 ans ...

Dans l'éveil de l'univers symbolique lié à notre ville capitale, 2020 rassemble le souvenir de 140 ans d'histoire. Celle-ci se déroule sur le flot du temps qui passe et qui nourrit les éphémérides de chaque année. Impossible donc d'en résumer ici les détails. En revanche, nul ne peut laisser dans l'oubli deux dates : 10 septembre 1880 et 3 octobre 1880.

La première date marque l'acte par lequel la mission d'exploration de Savorgnan de Brazza donnera à la rencontre de deux hommes les premières traces de sa longue postérité. Au-delà du Traité entre Savorgnan de Brazza et le Makoko Ilo1er signé ce jour-là, c'est la confluence de deux mondes, qui s'ignorent encore, mais qui apprendront à se connaître. A ce sujet, on pourrait gloser à souhait sur les motivations de la mission d'exploration, sur l'amitié Brazza-Ilo1er. Fort heureusement, sur ces questions, les travaux historiographiques ultérieurs ont apporté nuances et précisions.

La deuxième date est la mémoire fondatrice de la ville de Brazzaville. Les traces écrites de la main-même de Pierre Savorgnan de Brazza relatent le récit de sa seconde mission qui s'établit au village de Mfoa, alors composé de 17 cases. Ainsi, la vision d'une ville y naît, les protagonistes locaux et étrangers travaillent à son développement, l'histoire du monde s'y définira, elle aussi, dans les années qui vont suivre. La bourgade qui s'ouvre progressivement au monde-autre connaîtra son urbanisation au fil des décennies qui vont suivre. Elle deviendra le lieu des médiations culturelles des populations dont la créativité marquera l'attachement à leurs origines.

S'il s'y écrit en lettres d'or l'histoire du Congo, celle de la France et de l'Italie y trouvent également leurs places. Sans faire de bilans d'étape, on peut oser la mise en lumière des moments forts. En 1910, naît l'ensemble nommé « Congo français » ; 1940, Brazzaville est établie comme capitale de la France libre et le général Charles de Gaulle y effectue sa première visite ; 1960, indépendance du Congo ; 1980, centenaire de Brazzaville. La célébration de ce centenaire s'honorera de la présence de Jacques Chirac, alors maire de Paris ; 2005, pose de la première pierre du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza par les présidents Denis Sassou N'Guesso, Omar Bongo Ondimba et Jacques Chirac.

Tant de références évoquées prévalent toujours quand il s'agit de convoquer ce qui donne sens aux actions des hommes qui font l'histoire. A cela s'ajoute l'impérieuse nécessité de reconnaître à chacun le poids de sa contribution, la valeur de ses actes posés pour la postérité.

En cette année 2020, s'étale opportunément la part de passé qui honore Brazzaville et son fondateur et qui éclaire les relations entre la France et notre pays. Elle ravive notre regard sur l'histoire urbaine de la ville fondée par De Brazza, à l'égard duquel De Gaulle eut ces mots si forts : « La mémoire de Savorgnan de Brazza restera pour la France comme un rayon dans ses jours et comme un phare dans ses nuits ».