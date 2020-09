Congo-Brazzaville: Photographie - La vingt-quatrième édition du prix « Luis Valtueña » lancée

Ouvert aux artistes du monde entier, l'appel à candidature au prix photographique « Luis Valtueña » prend fin le 11 octobre prochain.

L'organisation non-gouvernementale espagnole « Médicos del Mundo » a donné, récemment, le coup d'envoi de la vingt-quatrième édition du Prix international de photographie humanitaire Luis Valtueña initié chaque année depuis 1997. Celui-ci est destiné à reconnaître et à divulguer les meilleurs travaux photographiques qui montrent de manière simple les iniquités sociales, les abus des droits de l'homme et/ou les situations qui les favorisent voire celles qui bataillent contre elles.

Ce prix est un hommage à la mémoire du photographe et coopérant international Luis Valtueña ainsi qu'à trois autres personnes coopérantes de l'association qui furent assassinées en Bosnie en 1995 et au Rwanda en 1997, alors qu'ils accomplissaient leurs missions humanitaires. « Nous voulons également mettre en évidence les valeurs humanitaires qu'ils représentaient afin de les conserver et les pérenniser dans le temps », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

La vingt-quatrième édition de cette distinction mise sur la photographie documentaire et le photojournalisme afin de sensibiliser le public en général face aux problèmes sociaux et ainsi promouvoir la mobilisation citoyenne avec la vision de participer à l'éradication de l'un des maux qui minent la société : l'injustice.

Au nombre des exigences requises pour les candidatures figurent le fait que les photographies présentées doivent raconter une histoire en relation avec un de ces thèmes : les désastres naturels, l'action humanitaire, la coopération internationale, l'exclusion sociale, l'infraction des droits humains, les conflits armés, les collectifs vulnérables, la population réfugiée et/ou la population migrante. Les initiateurs de ce prix prêteront également une attention particulière aux sujets d'intérêt qui n'ont pas connu un large écho, qui ne se propagent pas assez ou qui sont peu connus et ainsi contribuer à leur diffusion ainsi qu'à la réflexion.

La personne gagnante du prix recevra un montant brut de 6 000 euros ainsi qu'un lot de dix livres de photos édités par La Fábrica. Par ailleurs, toutes les œuvres sélectionnées, tant la série gagnante comme les finalistes, feront partie du catalogue et de l'exposition collective et itinérante que produira Médicos del Mundo. L'an dernier, dans l'appel à candidature à la 23e édition de ce prix, trois-cent-onze œuvres avaient été reçues, deux-mille quatre-cent soixante-huit photographies au total en provenance de cinquante-six pays sur les cinq continents.

Notons que Médicos del Mundo (Médecins du monde) est une ONG, indépendante de toute affiliation politique et religieuse, qui promeut le développement humain en défendant le droit fondamental de chacun à la santé et à une vie digne. L'organisation est composée de bénévoles et d'employés qui unissent leurs efforts pour parvenir à un accès universel et équitable à la santé et au respect des droits de l'homme.