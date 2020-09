Afrique: Changement climatique - Un concours mondial destiné aux étudiants, lancé

Ericsson lance officiellement ses prix pour l'innovation dénommés « Ericsson Innovation Awards » (Eia 2020). Un concours mondial qui offre aux étudiants la possibilité de développer des idées innovantes avec le soutien d'experts.

Le thème de 2020 est : « Faire face au changement climatique ». Cette thématique se concentre sur la résolution des défis climatiques actuels et futurs, principalement sur la façon dont les Technologies de l'information et de la communication (Tic) peuvent fournir une atténuation radicale du changement climatique pour les consommateurs et les industries.

Selon le communiqué produit à cet effet, le concours est ouvert aux étudiants actuellement inscrits dans des universités. Les étudiants du monde entier sont invités à participer au concours et sont encouragés à former des équipes diverses de deux à quatre membres. Les équipes doivent s'inscrire et soumettre leurs idées avant le 30 septembre 2020.

L'Afrique s'est démarquée ces dernières années dans cette compétition, notamment en 2018 lorsqu'une équipe du Sénégal a remporté le premier prix devant 1443 autres équipes de 107 pays.