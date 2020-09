Cameroun: Crimes en RDC - Le plaidoyer de Denis Mukwege

Le prix Nobel de la paix et célèbre gynécologue du Sud-Kivu s'insurge contre l'impunité qui couvre les nombreuses violations des droits de l'Homme par des groupes armés.

Denis Mukwege n'est pas prêt à abandonner le combat contre l'impunité autour des crimes commis contre des populations en République démocratique du Congo (RDC). Bien régulièrement menacé de mort par les groupes armés, le prix Nobel de la paix reste en première ligne contre les différentes atrocités perpétrées sur des civils par des groupes armés. Convié lundi soir par la Commission des droits de l'Homme du Parlement européenne à une vidéoconférence depuis son fief de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, le célèbre gynécologue est de nouveau monté au créneau pour dénoncer ce phénomène. Il n'a pas manqué à l'occasion d'inviter la Communauté internationale à s'impliquer pleinement dans la protection des civils qui paient le lourd tribut de ces exactions.

S'appuyant sur des statistiques relevant d'un rapport du Bureau des Nations unies aux Droits de l'Homme portant sur les six premiers mois de l'année en cours, Denis Mukwege fait constater que ce phénomène qui s'est répandu à l'ensemble des pays des Grands lacs est le fait d'une impunité dont jouissent les bourreaux. « En moyenne, huit civils sont tués chaque jour dans le cadre des conflits, c'est énorme. Et bien souvent, ce sont les femmes et les enfants qui sont les principales victimes. Jour après jour, mois après mois, année après année, de nouvelles violations des droits humains sont documentées, rapportées et analysées », se lamente-t-il.

Le prix Nobel de la paix congolais plaide à cet effet en faveur de la création d'un Tribunal pénal international pour juger les auteurs de ces multiples crimes. « Le manque de volonté politique et la realpolitik ont trop longtemps primé sur le besoin et la soif de justice et de vérité. C'est dans ce contexte que les massacres se poursuivent. Cette situation qui fait honte à notre humanité commune ne peut plus durer », tempête-t-il. Avant de saluer l'implication de Félix Tshisekedi dans ce combat contre les mouvements. Selon lui, le président congolais est un « homme politique sans lien avec les crimes du passé ».