Soudan: Le tribunal rejette la demande de la défense du président déchu d'arrêter les procédures

Khartoum — La cour spéciale jugeant le président évincé Omer Al-Bashir et vingt-sept de ses collaborateurs accusés d'avoir comploté le coup d'État du 30 juin 1989, dirigé par Essam Eddin Mohamed Ibrahim, juge de la Cour suprême et la qualité de membre de deux juges, tenue à l'Institut de formation des sciences judiciaires à Khartoum mardi , a rejeté les demandes par le comité de défense des accusés lors de la dernière session, d'arrêter les procédures de la cour, et a décidé de continuer ses sessions , tout en confirmant son engagement à stériliser et désinfecter la salle avant la séance.

Le comité de défense des accusés a exigé l'arrêt des procédures de la cour jusqu'à trouver une autre salle alternative répondant à toutes les procédures et exigences sanitaires de la pandémie Corona.

Le comité a également demandé la formation de la cour constitutionnelle stipulée dans le document constitutionnel, en plus de son objection à la modification de l'article 38 du Code des procédures pénales de 1991 sur la prescription.

Le tribunal a interrogé 26 des accusés au cours de la séance à laquelle assistait le procureur général Taj Al-Sir Al-Hibr, tandis que l'accusé Ahmed Abdul Rahman était absent de la séance pour cause de maladie, et a décidé d'ajourner la séance au 15 de ce mois-ci, pour continuer à enregistrer les données du reste des accusés, en plus d'entendre la réponse à l'accusation aux demandes de la défense.