Soudan: L'ONU félicite le Peuple Soudanais de réalisation historique

New York — Le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, s'est félicité de la signature à Juba d'un accord de paix entre le Gouvernement du Soudan et le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) et l'Armée de libération du Soudan dirigée par Minni Minawi.

Un communiqué publié par le bureau du secrétaire général de l'ONU a déclaré que le secrétaire général félicitait le peuple Soudanais pour cette réalisation historique et félicitait les parties aux négociations pour leur volonté politique et leur détermination à œuvrer pour l'objectif commun de la paix.

Le Secrétaire Général a également remercié le Gouvernement du Soudan du Sud et le Président Salva Kiir pour leur rôle important dans la facilitation des pourparlers.

Le Secrétaire Général a appelé le Mouvement populaire de libération du soudan - Nord - Abdelaziz Al-Hilu et le Mouvement de libération du Soudan - Abdul Wahid Nur à se joindre au processus de paix.

Le communiqué indique que le Secrétaire Général est pleinement déterminé à soutenir la mise en œuvre de cet accord, qui marque le début d'une nouvelle ère pour le peuple soudanais et pour les personnes vivant au Darfour et dans les deux zones, en particulier.

Le communiqué a dit que les Nations Unies, moyennant l'UNITAMS et la MINUAD, et en partenariat avec l'Union africaine, offriraient leur soutien, comme demandé par les parties et dans le cadre de ses capacités et de son mandat, à la mise en œuvre de cet accord de paix et des futurs accords de paix pendant la période de transition.

L'ONU appuierait également les parties prenantes soudanaises dans les efforts de la construction de la paix à plus long terme visant à instaurer la comptabilité et à consolider les gains de paix et de sécurité.