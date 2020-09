Soudan: Amnistie Internationale - L'accord de paix doit répondre aux aspirations de dignité et de justice

Khartoum — L'Amnistie Internationale a qualifié l'accord de paix signé entre le Gouvernement Soudanais et le Front Révolutionnaire Soudanais de " lueur d'espoir pour des millions de Soudanais au Darfour, au Sud-Kordufan et au Nil Bleu, dont les droits de l'homme étaient systématiquement violés par le gouvernement de l'ancien président Omer Al-Bachir et par ceux qui ont été victimes de divers types de violence horrible au Soudan dans le passé ".

L'organisation a dit dans un communiqué de presse que l'accord signé par le gouvernement avec le Front Révolutionnaire Soudanais qui comprend neuf groupes politiques et armés de diverses régions du pays, et les États du Nil Bleu, de Darfour et du Sud Kordufan, n'a pas réussi à rejoindre Abdul Aziz Al -Hilu et Abdul Wahid Mohamed Nour qui sont des éléments de base dans les mouvements armés au Soudan.

Le Directeur d'Amnistie Internationale pour l'Afrique orientale et australe, Debrose Muchina, a évoqué les mouvements armés qui n'ont pas signé l'accord, ce qui pourrait entraver son succès, appelant tous les signataires à remplir les exigences de la mise en œuvre de l'accord.