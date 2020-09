Soudan: Daglo appelle à implémenter les 4 libertés et à l'intégration entre Soudan et Sud-Soudan

Juba — Le Premier Vice-Président du Conseil Souverain de Transition, lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, a assisté à l'hôtel Palm Africa de Juba, à la célébration organisée par l'organisation (You Are Not Alone) qu'il parraine au Soudan et au Soudan du Sud, à l'occasion de la livraison de projets productifs aux familles d'enfants sans famille et de sans-abri.

La cérémonie a été assistée par M. Tut Galwak, conseiller du Président Salva Kiir Mayardit pour les affaires de sécurité, le Ministre de la défense du Soudan, major général Yassin Ibrahim Yassin, le Ministre de l'assistance sociale du Sud-Soudan, Mme Ayia Wareli, et un certain nombre de leaders des organisations du Front révolutionnaire et les Forces de liberté et de changement.

Dans son discours à la cérémonie, le premier vice-président du Conseil Souverain de Transition a exprimé ses remerciements et sa gratitude au gouvernement et au peuple du Sud-Soudan pour leur accueil favorable aux négociations de paix, appelant à la mise en œuvre du principe des quatre libertés et l'intégration entre les deux pays au service de leurs intérêts communs.

Il a appelé les responsables du Soudan du Sud à prêter attention aux moyens de vivres des citoyens, en particulier les groupes vulnérables et les enfants sans soutien, soulignant l'importance de les classer et de les former et d'éliminer tous les effets de la guerre.

Il a remercié les hommes d'affaires, les a invité à participer à la fourniture de soutien et d'assistance aux segments vulnérables de la communauté, en particulier les enfants sans soutien.

Daglo a salué le grand rôle que jouent les organisations internationales et régionales dans la fourniture de l'aide humanitaire, en particulier dans les États de Darfour.

La ministre de l'assistance sociale de l'État du Soudan du Sud a, pour sa part, affirmé le soutien de son pays à l'organisation, aux efforts et à l'initiative du PVP pour soutenir les enfants sans soutien