Cote d'Ivoire: Florence Koné (Promotrice du Festival des grillades d'Abidjan) - «Cette année, le festival prend une dimension digitale»

La crise sanitaire liée au coronavirus a obligé les organisateurs à innover avec une version virtuelle du plus grand rendez-vous gastronomique de Côte d'Ivoire.

2020 marque la 13è édition du Festival des grillades d'Abidjan qui se positionne aujourd'hui comme un rendez-vous incontournable.

C'est sûr qu'une telle organisation est exigeante et demande beaucoup de préparation. Mais c'est aussi sûr qu'après 12 éditions et une telle expérience, l'équipe a gagné en confiance.

Même si chaque festival est différent du fait du contexte dans lequel il se déroule, l'équipe Advantage est prête à relever les challenges et à faire de chaque édition une vraie réussite. Être le plus grand Festival de Côte d'Ivoire vous oblige à vous réinventer sans cesse et à tracer des sillons.

Cette édition s'organise dans un contexte de crise sanitaire. On n'est tenté de se demander pourquoi avez-vous maintenu la tenue du festival ?

Aujourd'hui, nous avons la conviction qu'il faut apprendre à vivre avec le virus en prenant des mesures adéquates. Nous avons bon espoir d'une reprise des activités pour bientôt. C'est tout le sens du Festival des Grillades 2020.

Après un long moment de réflexion et d'hésitations, l'équipe du FGA a décidé de maintenir l'édition 2020, parce que face à une pareille situation, il est important de redonner un peu de sourire, un peu de joie et d'espoir à la population, même sans grand rassemblement.

Cette décision a aussi et surtout été guidée par notre volonté d'impulser une reprise au niveau des activités culturelles et artistiques. Les artistes et restaurateurs ayant payé un lourd tribut dans cette crise sanitaire.

La grande innovation cette année c'est la célébration virtuelle de l'évènement. Expliquez-nous techniquement comment ça va se dérouler ?

Le FGA 2020 est le 1er grand évènement de la reprise. Il aura lieu les 12 et 13 septembre à Abidjan et pourra être vécu par tous et depuis les quatre coins de la Côte d'Ivoire et même au-delà, car tout a été pensé et conçu pour une participation virtuelle gratuite des centaines de milliers de festivaliers.

Ainsi, les festivaliers pourront tranquillement être chez eux, commander en ligne, se faire livrer grâce à des entreprises partenaires et participer aux concerts qui seront retransmis en ligne. Le spectacle sera à 100% dédié à la Côte d'Ivoire.

Une démarche volontaire du Festival en solidarité aux artistes fortement impactés par la pandémie. L'affiche du Festival des grillades 2020, rendra un vibrant hommage aux rythmes de chez nous avec les meilleurs artistes du moment.

En résumé, le FGA 2020, c'est être chez soi en famille ou entre amis, créer son ambiance FGA et vibrer en communion avec des centaines de milliers de festivaliers. La plus grande innovation sera finalement de réussir l'organisation d'un grand événement tel que le FGA dans un contexte si spécial.

La livraison de grillades à domicile n'est pas pareil que l'ambiance sur place. Pourquoi ne pas l'avoir reporté en 2021 ?

C'était effectivement une option que nous avons envisagée plusieurs mois avant. Mais, nous avons voulu donner un signe fort et redonner du sourire au public ivoirien qui en a besoin.

Nous devons rester débout malgré les bouleversements, la vie doit reprendre. La livraison de grillades à domicile a été expérimentée l'année dernière.

Permettant ainsi à ceux qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se déplacer de commander des grillades en ligne. Ce test a été un succès même si les habitudes n'étaient pas encore là.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de capitaliser sur cette 1e expérience en raison de la situation inédite que nous traversons.

Remerciements à nos partenaires techniques qui mettent à la disposition des festivaliers leurs différentes plateformes techniques.

On voit que le monde va devoir vivre avec la Covid-19, est-ce à dire que le FGA sera désormais virtuel ?

Le FGA s'adaptera chaque fois que cela sera nécessaire. Chaque année des innovations sont apportées et le FGA effectue les ajustements nécessaires.

En 2021, lorsque la situation sera redevenue normale, il n'y a aucune raison que le festival n'ouvre à nouveau ses portes au grand public en l'accueillant physiquement comme lors des 12 premières éditions.

Que dites-vous aux déçus qui ne pourrons pas se retrouver entre amis ?

Ils sont certainement nombreux car ils étaient plus de 100.000 à vivre le festival chaque année. Nous les comprenons car l'ambiance du festival des grillades est particulière.

Depuis 12 ans déjà, ils ont pris l'habitude de se retrouver sur le site pendant 2 jours pour communier et vivre des moments exceptionnels d'échanges, de communion. Nous avons fait le choix d'offrir de la gratuité et de ne pas faire de rentabilité sur un tel événement.

Nous leur disons que le spectacle sera certes différent, mais sera exceptionnel et surtout vécu par un plus grand nombre de personnes étant donné son caractère digital. Et nous leur donnons rendez-vous en 2021 pour vivre une 14ème édition encore plus grande.

Généralement beaucoup de promoteurs d'évènement se plaignent du nom soutien de l'Etat. Est-ce la même réalité avec vous ?

Nous recevons un appui technique et institutionnel du ministère des Ressources Animales et Halieutiques, et celui du Tourisme.

C'est le lieu de remercier MM les Ministres Moussa Dosso et Siandou Fofana. Nous attendons un soutien plus conséquent de l'état car le Festival des Grillades d'Abidjan, par-delà son caractère Festif se veut la manifestation d'une Côte d'Ivoire cohésive, riche de sa diversité socioculturelle et ouverte sur le monde.

Le plus grand appui vient de nos partenaires, qui nous accompagnent depuis toutes ces années, que nous remercions et sans lesquels le FGA n'aurait pas pu se hisser en tête des grands évènements.