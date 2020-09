Sénégal: Navétanes - l'Oncav face au défi du renouveau

Depuis quelques années, il souffle une ère de renouveau sur le mouvement navétane. Dans plusieurs localités du pays, des dirigeants, « frustrés » par la gestion de l'équipe actuelle qu'ils jugent «mauvaise» et «unilatérale», soutiennent ne plus reconnaître la légitimité du président de l'Oncav (Organisme national de coordination des activités de vacances) et sont en fronde. Une situation à laquelle la structure est habituée.

Malgré les remontrances et autres «tentatives de diabolisation», Moustapha Dieng, président de l'Orcav (Organisme régional de coordination des activités de vacances) de Diourbel estime que l'Oncav (Organisme national de coordination des activités de vacances) a réussi une véritable révolution.

Surtout dans la pratique du Navétane avec l'organisation des phases nationales qui demande beaucoup de moyens ; ce qui n'a jamais fait défaut. Sans parler de la démocratisation du mouvement, notamment au niveau de la représentation.

«Avant, c'étaient trois membres par région, aujourd'hui, ce sont cinq par région et chaque département est représenté», souligne le président de l'Orcav de Diourbel.

«L'Oncav a gagné beaucoup de places. Il est admis au sein du Conseil économique social et environnemental (Cese), a réussi une percée remarquable sur le plan institutionnel. Sur l'ensemble des politiques publiques de l'Etat, l'Oncav constitue un acteur incontournable», se félicite-t-il.

Une « évolution » que ne reconnaissent pas les membres de l'Organisme national pour la gestion d'activités de masse (Ongam) Le «Renouveau», ex-Oncav-R et né des flancs de l'Oncav.

Cette structure, dirigée par Ousmane Iyane Thiam, a été portée sur les fonts baptismaux en 2019 pour barrer la route à Amadou Kane et ses hommes, selon ses membres.

L'Ongam veut combattre ce que ses dirigeants appellent «le bafouage des textes», «l'arbitraire» et «l'escroquerie».

Sur la Petite Côte, le collectif des présidents d'Asc de Mbour qui fait partie de l'Ongam se définit comme «sentinelle» des Navétanes et veut «devenir le pionnier du développement durable du Navétane en rendant plus attractives les Asc du département».

Son président, Boubacar Seydi, ne porte pas de gants pour faire le diagnostic du Navétane. Cette activité, affirme-t-il, est «génératrice d'immenses revenus financiers non contrôlés par l'Etat et les collectivités locales et laissés à la merci de dirigeants qui en ont fait leur gagne-pain». Le mouvement navétane, dit-il, est «gangréné par la corruption, la malhonnêteté, la fraude, le copinage, l'achat de conscience».

A son avis, l'heure est venue de rompre «avec les magouilles et les trafics d'influences». Mais, minimise Pape Amar Mbodj, président de l'Odcav de Mbour, le «Renouveau», sur une saison, «a créé des tensions avec la complicité de certaines autorités».

«Cependant, nous avons pu compter sur la posture républicaine du Service départemental des sports pour maintenir le bateau à flot et organiser nos compétitions», estime-t-il.

En 2019, assure Pape Amar Mbodj, la majorité des Asc réfractaires qui avaient quitté le navire, étaient revenues ; d'autres avaient demandé une dérogation pour participer aux activités de l'Odcav à partir de l'année suivante.

M. Mbodj justifie cette crise par «une rivalité politique qui a été transférée au Navétane». Celui qui se targue d'avoir été élu en Ag avec 92,8% des voix, dit avoir même accepté, au plus fort de la crise, de remettre son mandat en jeu.

«Mon offre a été rejetée par les frondeurs d'alors ; ce qui a ouvert les yeux à la population et aux observateurs», se réjouit-il en dépréciant la force du «Renouveau» au niveau du département de Mbour.

Une offre différente pour le Navétane

A Saint-Louis également, le «Renouveau» est un idéal auquel croit une partie des jeunes qui se sont démarqués de l'Oncav.

«Nous avons créé l'Organisme national pour la gestion d'activités de masse (Ongam) pour apporter une offre différente de ce qui se passe depuis des décennies», estime Mor Sadio Samb, secrétaire général de l'Ongam.

L'adhésion à cette structure est, dit-il, «motivée par un despotisme, un népotisme, une dictature, un pillage des ressources par des autorités de l'Oncav à travers ses différents démembrements».

Et, justifie-t-il, «c'est ce qui a poussé le Renouveau à proposer une alternative qui privilégie le service à rendre à la communauté, tout en mettant l'Asc au cœur de l'organisme». Un avis partagé par Mamadou Sow, président de l'Organisme départemental pour la gestion d'activités de masse (Odgam) de Kolda.

Selon lui, Amadou Kane et son équipe sont mal placés pour parler de légitimité. «Il n'est plus jeune et ne doit plus représenter la jeunesse dans les instances de décision nationale. Il a changé les textes pour se maintenir», affirme-t-il.

Il précise qu'en moins de 3 ans, plus de 200 Asc dans le seul département de Kolda et 300 à travers la région ont rallié le «Renouveau» qui, à l'en croire, préconise «une nouvelle offre basée sur la centralité Asc, c'est-à-dire que tout part et revient à l'Asc». Ce que, selon lui, ne faisait pas l'Oncav.

Avec le «Renouveau», les lignes commencent à bouger, si l'on en croit Mor Sadio Samb. Que ce soit à Saint-Louis, Kolda, Mbour, Sédhiou, Ziguinchor, Kaolack, Diourbel, Louga, Dakar, Matam ou Kaffrine, ce mouvement «parallèle» tisse sa toile.

«Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la massification, la reconnaissance par les autorités, la mise en place de projets structurants et la recherche de partenaires pour vendre l'image du Navétane qui est un concept unique mais bafoué par des individus qui ont dépassé l'âge de militer dans les structures de jeunesse», note-t-il.

Mais, pour Bouba Seydi, il urge de jeter les bases d'une réflexion dans la recherche de réformes à apporter au Navétane pour lui faire jouer son rôle de moteur social du sport au Sénégal. Il est, en effet, convaincu que c'est «une particularité de pratique du sport qui n'existe nulle part dans le monde».

«On a donc la lourde responsabilité de réconcilier la morale et le mouvement navétane et agir en toute transparence. Pour lui faire jouer son rôle de moteur-social du sport au Sénégal», fait-il savoir.

Désormais, l'Oncav devra faire avec l'Ongam qui a reçu son récépissé le 10 juillet 2020 ; un quitus qui lui donne toute légitimité d'organiser des activités à caractère éducatif, sportif et culturel.

Cet organisme qui se propose d'organiser les Navétanes autrement par la diversification de ses activités, se veut également «une structure de rupture, un mouvement fort qui passera par l'accompagnement des instances nationales de football (Fsf) et internationales (Fifa) dans les domaines de la formation, de l'encadrement, de l'accompagnement pour le rayonnement du football sénégalais en Afrique et dans le monde».

Les Navétanes, une vache laitière ?

Vu du dehors, avec les nombreux matches qui rythment le championnat national populaire du mois d'août à celui de janvier voire février, le Navétane brasse énormément d'argent.

Surtout avec les droits d'affiliation et de ré-affiliation, les droits de démission, de réclamation, de réserve, les recettes des matches et autres manifestations lucratives, les produits générés par les activités socio-économiques, les redevances provenant de la sponsorisation, les subventions, dons et legs.

A ce jour, aucune étude n'a été réalisée pour évaluer les impacts et retombées des activités de l'Oncav. Mais ce qui est sûr, c'est que le Navétane est riche, «très riche même», selon Amadou Kane, président du mouvement.

Avec près de 500 championnats et plus de 10.000 matches disputés dans l'année, le Navétane dépasse de loin les championnats professionnel et amateur réunis. Une vraie vache laitière, selon de nombreux observateurs.

«Nous sommes 6 600 associations de quartiers, villes ou villages. Pour le football, nous avons 45 championnats départementaux, 14 régionaux et un national que nous avons organisé avec succès en 2019, à Louga.

Pour la première fois dans l'histoire du Navétane, on a tenu des phases nationales avec 34 équipes séniors et 17 cadettes, mais au-delà du football en junior-senior et cadet, nous organisons aussi dans la culture», se réjouit Amadou Kane.

Revalorisation du mouvement navétane

Si le président de l'Oncav et son équipe se satisfont de la bonne dynamique du mouvement, l'Organisation nationale pour la gestion des activités de masse (Ongam), mis en place par des frondeurs pour, disent-ils, «réformer et revaloriser le mouvement navétane», n'est pas du même avis.

Bouba Seydi estime, de son côté, que la routine dans le fonctionnement des instances constitue un manque d'ambition. En effet, fait remarquer le président du Collectif des présidents d'Asc de Mbour, «les instances de l'Odcav et des zones sont parfois réduites à l'expertise d'un seul groupe qui dirige depuis la nuit des temps».

Il s'y ajoute, selon Seydi, «le manque de transparence et les pratiques injustes de dirigeants actuels de l'Odcav qui doivent être condamnés».

Les quotes-parts, soutient-il, sont très faibles, quelle que soit la recette journalière répartie comme suit par le règlement de l'Oncav : 75 % aux Asc en compétition et 25 % à la structure qui organise les matches.

Une répartition qui passe à 60 % aux Asc en compétition et 40 % à la structure qui organise quand il s'agit de finales.

En outre, Bouba Seydi déplore «les traitements de faveur exorbitante accordés au président de l'Odcav et présidents de commission des finances, aux trésoriers, délégués et aux présidents de zone avec des per diem journaliers».

Selon lui, les recettes de matches et des finales qui devaient être une très bonne source de financement des Asc ne le sont pas du fait de la présence de «certains dirigeants seulement mus par leur propre intérêt».

Une position partagée par Mamadou Sow, président de l'Odgam de Kolda qui estime que «ce que fait l'Oncav n'est ni catholique ni musulman». «Avant notre arrivée, les dirigeants de l'Odcav vendaient des billets au stade puis se partageaient les recettes.

Avec l'avènement du «Renouveau», les quotes-parts des Asc sont passés du simple au double voire au triple.

Les Asc gagnent maintenant entre 35.000 et 100.000 FCfa par match». De même, indique-t-il, «l'Odgam a initié la prévente des billets pour permettre aux Asc de financer leurs regroupements au lieu de faire des quêtes dans les quartiers et marchés».

Aujourd'hui, fait-il savoir, «les Asc sont laissées à elles-mêmes» et le combat de l'Ongam est de les «libérer du joug de l'Oncav qui vit sur leur dos» ... Pour M. Sow, les textes parlent de bénévolat. «Je crois que pour regarder le ciel, on n'a pas besoin de se bousculer comme c'est le cas avec l'Oncav», regrette-t-il.

Le président de l'Organisme régional de gestion d'activités de masse (Orgam) de Saint-Louis embouche la même trompette. Mor Sadio Samb soutient mordicus que le combat, c'est de «mettre fin à la mafia organisée sur le dos des Asc dont la volonté n'est pas respectée par la hiérarchie».

Pour le secrétaire général de l'Ongam, la transparence constitue le leitmotiv de leur structure, contrairement, dit-il, «à ce mouvement laissé à la merci de gens qui en ont fait leur gagne-pain». Parce que, argue-t-il, «nous ne pouvons décrier les deals et détournements de l'Oncav et faire moins que ses dirigeants».