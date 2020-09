Cote d'Ivoire: Visite d'État dans le Moronou du 9 au 12 septembre - Drissa Binaté (préfet de M'Batto) : "Les populations s'apprêtent à recevoir dignement le Président de la République"

L'impatience et l'enthousiasme des populations de la région du Moronou, en l'occurrence celles du département de M'Batto, grandit à mesure qu'on se rapproche du rendez-vous historique qu'elles attendent depuis plusieurs années, à savoir la visite d'État du Président de la République. Alassane Ouattara y séjournera, en effet, du 9 au 12 septembre, c'est-à-dire à partir de mercredi prochain.

En tout cas, assure le préfet de M'Batto, Drissa Binaté, que nous avons rencontré il y a quelques jours, les populations lui réservent un accueil des plus chaleureux. « Plusieurs fois, cette visite a été programmée et les circonstances n'ont malheureusement pas permis qu'elle se tienne.

Cette fois, c'est la bonne et nous en sommes vraiment très heureux ; les populations sont très enthousiastes et s'apprêtent à le recevoir dignement », s'est-il réjoui.

Si les populations de M'Batto estimées à 106 000 habitants sont ainsi enthousiastes à l'annonce de l'arrivée de leur illustre hôte, c'est non seulement parce qu'elles ont « la culture de l'accueil », mais aussi et surtout parce qu'elles savent qu'elles tireront un grand bénéfice de cette visite d'État.

En effet, les défis liés au développement socio-économiques de M'Batto sont importants ; la ville ayant accusé un gros retard en termes d'équipements et d'infrastructures de développement. Des trois départements qui constituent la région, M'Batto est, en effet, le moins développé... et veut se relever.

Des défis tous azimuts

Le premier grand défi, à en croire le préfet, c'est bien évidemment de donner un nouveau souffle à l'économie du département.

Notons que celle-ci est essentiellement agricole. « M'Batto et les autres départements de la région constituaient l'ancienne boucle du cacao qui, sur le plan économique est entrée dans une forme de léthargie.

Aujourd'hui, il faut rajeunir les plantations et renforcer la main-d'œuvre qui se fait de plus en plus rare. Nous poserons directement ces problématiques au Chef de l'État qui, nous en sommes sûrs, nous donnera des solutions », espère le préfet.

Un autre grand défi de M'Batto, poursuit-il, ce sont les voies d'accès aux sous-préfectures du département et la voirie urbaine. « Les voies d'accès aux sous-préfectures ne sont pas bitumées. Ce qui nous cause d'énormes difficultés à les rallier.

Dans la ville de M'Batto, la voirie est également à revoir ainsi que les Vrd qui nous causent beaucoup de problèmes en termes d'entretien des axes routiers.

Nous espérons qu'avec l'arrivée du Président de la République qui est un grand bâtisseur, tous ces problèmes seront réglés. Et s'il nous le promet, nous savons qu'il le fera », a-t-il ajouté.

Sur le plan sécuritaire, là encore les défis sont importants. « Nous avons une seule gendarmerie qui couvre tout le département.

Il y a un déficit en personnel et en matériel roulant. Nous espérons aussi un commissariat de police, la ville s'étant agrandie, afin que la couverture sécuritaire se fasse dans d'excellentes conditions », a-t-il indiqué.

Dans le domaine de l'éducation et la formation, à en croire Drissa Binaté, l'intervention du Chef de l'État est également attendue.

« Nous n'avons qu'un grand lycée et le collège d'Agnia. Nous attendons un autre lycée, par exemple un lycée de jeunes filles. Cela contribuerait à résoudre beaucoup de problèmes sociaux », estime-t-il.

Enfin, sur le plan sanitaire, le préfet a relevé deux grands défis que sont la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital général, ainsi que la construction d'un laboratoire d'analyse et d'imagerie et le renforcement des équipements et du personnel de l'établissement hospitalier.

« Si tout cela est réglé, cela fera que notre hôpital va véritablement avoir le rang d'hôpital général avec le plateau technique adéquat. Et ainsi nous ne serons plus obligés de référer les malades à Bongouanou ou Abidjan ».

Toutes ces attentes énoncées par le préfet, a-t-il précisé, sont contenues dans un livre blanc dont le contenu sera détaillé au Président de la République pendant le meeting qu'il animera dans le département.

Au moins 15 000 personnes attendues

Les enjeux de la visite d'État du Président Ouattara sont donc capitaux pour les populations de M'Batto. Surtout que ce sera la première fois de son histoire que ce département accueillera une visite d'État. Personne ne voudra donc se faire conter l'événement.

En tout cas, le préfet et ses collaborateurs sont à la tâche pour la mobilisation. « Dès que nous avons appris la très bonne nouvelle, tout de suite, nous nous sommes mis au travail. Nous avons initié des réunions avec les cadres et toutes les couches de la population.

Et nous avons mis en place un programme de tournée avec les sous-préfets pour aller jusque dans les confins les plus éloignés pour informer et mobiliser les populations. Nous tablons sur un minimum de 15 000 personnes au meeting de M'Batto.

Mais le 9 septembre, à l'accueil du Chef de l'État à Bongouanou, nos populations seront fortement représentées. Toutes les commissions techniques sont prêtes. Et nous mettons les petits plats dans les grands pour que cette visite d'État soit un grand succès », promet-il.