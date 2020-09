Congo-Brazzaville: Ignié - Veron Mossengo satisfait de l'avancement des travaux du centre technique de la Fécofoot

Lors de son passage à Brazzaville au mois d'août, le directeur de développement des associations membres de la Fédération internationale de football association (Fifa) a apprécié l'état d'avancement des travaux du centre technique de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) qui s'exécutent normalement à Ignié.

Le représentant de la Fifa a félicité les dirigeants congolais pour ce projet qui permettra, selon lui, à la Fécofoot de préparer un avenir radieux. La Fifa a toujours témoigné sa volonté d'accompagner la Fécofoot dans sa vision de rénover ce centre en s'appuyant sur l'exemple des autres pays.

Outre le mur de clôture, les travaux consistent à construire plusieurs terrains d'entraînement dont deux en pelouse synthétique, un stade de compétition et trois bâtiments qui serviront de logements pour les équipes nationales dont un hôtel de haut standing pour les Diables rouges seniors. Le stade de compétition devrait permettre à la Fécofoot d'organiser certains matches du championnat sur le lieu en vue de faire ses propres recettes.

Notons qu'avant de visiter le centre technique d'Ignié et de l'éducation physique, Véron Mossengo Omba a annoncé au ministre en charge des Sports, Hugues Ngouélondélé, l'installation dans les tout prochains jours du bureau de développement Fifa Afrique centrale. La signature de l'accord de siège entre la Fifa et le gouvernement congolais a eu lieu le 30 novembre 2019 lors du passage du président de la Fifa Gianni Infantino à Brazzaville dans le cadre de l'inauguration du nouveau siège de la Fécofoot.

Ce bureau régional est le quatrième en Afrique après l'ouverture des bureaux de l'Afrique du Sud, du Sénégal et de l'Ethiopie. Il a pour mission de soutenir les associations membres dans les huit pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à concevoir des projets et à les préparer selon les priorités définies par les associations membres. Ce bureau permet également le développement de proximité.

Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa, indiquait que ce bureau régional arrivait au moment où la Fifa est en train de multiplier par cinq ses ressources allouées au développement pour la promotion du football des jeunes et des femmes, des infrastructures footballistiques et les centres de formation. « Nous sommes sûrs qu'avec cet accord de siège, nous avons tous les ingrédients pour pouvoir développer, selon la vision de la Fifa 2.0, le football en général, le football d'élite, des femmes et des jeunes en particulier », précisait la secrétaire générale de la Fifa.