Algérie: AS Saint-Etienne - Puel clarifie la situation de Boudebouz

Le coach de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, s'est exprimé au sujet des cadres stéphanois qu'il a écartés en ce début de saison dans une déclaration à RMC Sport.

Arrivé à l'automne dernier, Claude Puel a pour priorité de rajeunir l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Ce qui aurait pour première conséquence de pousser les joueurs expérimentés vers la sortie, eux qui bénéficient en plus des plus gros salaires.

Invité de Top of the Foot sur RMC, l'entraîneur des Verts a fait le point sur certains dossiers encombrants. Il s'est prononcé sur les situations de Khazri, Boudebouz et Ruffier à l' ASSE.

L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne a démenti avoir poussé vers la sortie plusieurs cadres de l'équipe sans pour autant démentir son choix de se passer des services de certains d'entre eux.

« Khazri, Boudebouz et Ruffier ? Oui, et alors ? Les équipes se régénèrent aussi toutes les saisons. Et encore une fois, je suis très heureux de voir les cadres qui se sont bien inscrits dans cette évolution et de voir des jeunes apparaître qui sont le futur de l'ASSE », a confirmé le technicien français.

Pour rappel, l'attaquant de 30 ans est arrivé au sein du club l'été dernier. Il est sous contrat jusqu'en juin 2022.