Gabon: Talents numériques - Les lauréats sur le poduim

La première édition du Concours national des talents numériques spécial Covid-19 s'est achevé le mardi 1er septembre 2020 à Libreville. Initié et organisé par l'agence de conseil en communication globale Blanc Cristal, la compétition avait pour but de permettre à la jeunesse de sensibiliser leur communauté contre le corona virus. Cette pandémie qui fait ravage au Gabon et dans plusieurs autres pays du monde depuis plusieurs mois.

Ils étaient une centaine au départ et moins d'une vingtaine à l'arrivée. La première édition du Concours national des talents numériques "Spécial Covid-19" a fait des heureux lauréats. Ils ont été couronnés de certificats et beaucoup d'autres cadeaux après la décision des membres du jury présents lors du passage de chaque candidat. Aussi, certains d'entre eux ont-ils bénéficié des stages dans de grandes structures de la place. « Je suis d'autant plus heureux que vous ne pouvez l'imaginer. Je bénéficie d'un stage au sein d'une grande structure de téléphonie mobile. C'est simplement Wahou ! », s'écrie Yves, lauréat de cette première édition dans la catégorie 3, celle des universités et grandes écoles.

Pour Virginie Mounanga, présidente des membres du jury, c'est un sentiment d'une mission accomplie. Il faut d'ailleurs souligner que les émotions s'étaient invitées lors des exposés présentés par des personnes ayant un handicap. Les larmes ont inondé les yeux de certains membres du jury. « Nous tenons à remercier madame Mounanga qui, par ce concours, a montré et démontré combien elle est humaine. Elle a pensé à nous, personnes handicapées. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance pour avoir rappelé implicitement aux uns et aux autres que nous sommes aussi humains, même si nous sommes privés de l'usage de la parole ou autres. Qu'ils sachent qu'être humain, c'est se soucier de ses semblables. Être humain, c'est travailler ensemble pour construire un monde meilleur », confesse un des lauréats sourd-muet.

Présents à cet événement, les agents des ministères de l'Éducation nationale, des Affaires sociales et celui de la Culture et des arts ont salué l'initiative à sa juste valeur. La première édition du concours national des talents numériques spécial Covid-19 a bien tenu ses fruits. La jeunesse engagée a bien contribué à sensibiliser sa communauté. Le respect des gestes barrières était au rendez-vous du donner et du recevoir.